هفتمین دوره طرح اوقات فراغت کانون خادم الرضا(ع) در قم آغاز می شود

حمید ناطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت و کانون خادم الرضا(ع) طبق روال گذشته در سال جاری با برنامه گسترده تر بر اساس منویات مقام معظم رهبری در سال تولید و سرمایه ملی، هفتمین طرح اوقات فراغت خود را تحت عنوان "جشنواره تابستان خوب من" برگزار می کند.

وی ادامه داد: این طرح در شش بخش آموزشی، علمی، ورزشی و تربیت بدنی، فنی و حرفه ای، فرهنگی و هنری، خدمات اجتماعی و بخش ویژه کنکور برگزار می شود.

ناطقی افزود: برنامه های پیش بینی شده در هفتمین طرح اوقات فراغت هیئت و کانون خادم الرضا(ع) شامل برنامه های فرهنگی، برنامه های علمی و آموزشی، اردویی، معنوی و مناسبتی، برنامه های مقطعی‌‌‌‌ و مسابقات و سرگرمی است.

وی تاکید کرد: هیئت و کانون خادم الرضا(ع) به منظور گسترش جغرافیا، تنوع و کیفیت خدمات فرهنگی – آموزشی خود اقدام به عقد قرارداد با مراکز فرهنگی مختلف در شهر قم نموده است.



مسئول کانون و هیئت خادم الرضا(ع) با بیان اینکه در سالهای گذشته 25 هزار نفر میانگین ثبت نام شدگان در این کلاس ها بوده است، گفت: سازمان ملی جوانان ما را متولی برتر اوقات فراغت معرفی کرده است و برای امسال حدود 30 هزار نفر را برای شرکت در کلاس ها پیش بینی کرده ایم.