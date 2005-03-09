مدير نشر شباويز : بايد از رواج آثار ترجمه اي جلوگيري كنيم / نويسندگان جوان در سالهاي اخير به كيفيت ادبيات ما افزوده اند

اين ناشردر گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : مهمترين چيزي كه درسال 1383به نشرادبيات درايران لطمه زد ، نبود كاغذ وبه تبع آن انتشار نيافتن آثار ادبي بود كه براي امسال آماده شده بود وبعد ازاين مشكل انتشارترجمه هاي ادبي اززبان هاي ديگراست كه هيچ سودي به حال فرهنگ وجامعه ادبي ما ندارد و متاسفانه به اين وسعت منتشر مي شوند .



فريده خلعتبري : من به عنوان يك ناشرمدتهاست هيچ كتاب ترجمه اي منتشرنكرده ام چون اعتقاد دارم ادبيات ايران آنقدرپربار است كه ما نيازي به ترجمه از زبان هاي ديگر نداريم . بايد به نويسنده ها ايراني امكان رشد داده شود تا تجربه كنند وبه غناي ادبيات بومي ما بيافزايد .

وي تصريح كرد : من به عنوان يك ناشرمدتهاست هيچ كتاب ترجمه اي منتشرنكرده ام چون اعتقاد دارم ادبيات ايران آنقدرپربار است كه ما نيازي به ترجمه از زبان هاي ديگر نداريم . بايد به نويسنده ها ايراني امكان رشد داده شود تا تجربه كنند وبه غناي ادبيات بومي ما بيافزايد .

خلعتبري در پاسخ به اين سوال كه نمره ي ادبيات دركارنامه ي نشرامسال چند است ؟ گفت : به نسبت پارسال ازنظرتعداد كمي آثار، نمره ي خوبي نمي گيرد ، اما اين راهم بايد بدانيد كه نويسنده هاي ما تلاش خودشان را مي كنند ، واقعا مي توانم بگويم كه حق نويسنده هاي ايراني اين نيست ، آنها سعي وتلاش مي كنند . بايد امكانات لازم در اختيار نويسنده هاي ما قرارگيرد.





اين ناشر تصريح كرد : حق التاليف يك جز كوچكي از اين حمايت ها است . براي نويسندگان ايراني امتيازات جهاني هم مطرح است كه كسي متاسفانه به آن توجه نمي كند. سال گذشته سه عنوان از كتاب هاي چاپ ايران به مرحله ي نهايي يكي از مهمترين جوايز جهاني كتاب كودك رسيد ولي امسال ايران را اصلا قبول نكردند ؛ اتفاقي كه امسال افتاده اين است كه در همه ي جوايز جهاني - كه سالهاي قبل نويسندگان ايراني هميشه حرف اول را مي زدند - ايران را كنار گذاشتند ؛ اين به دليل مشكلاتي است كه ما در داخل كشور در حوزه ي مكتوب داريم وتا اين مشكلات حل نشود در عرصه ي بين المللي هم نمي توانيم حضورخوبي داشته باشيم . من نمي توانم بگويم كه ادبيات ما افت كرده است ، اين مسائل ناشي از چيزهايي خارج از ادبيات ونشر است .



وي گفت : نويسندگان ما خوب كارمي كنند وبه خصوص نويسندگان جوان ما داستان هاي خوب مي نويسند ودرگروه نويسنده هاي خانم اين موفقيت را مي توان مشاهده كرد ، اگربه آنها توجه ويژه شود مي توانند بدرخشند ؛ با اين وصف من نمي توانم ايرادهايي كه در جاي ديگري وجود دارد را متوجه نويسنده ها بدانم .

خلعتبري درپايان گفت : ازاين منظر ، ادبيات نمره ي خوبي مي گيرد و با مرورهمين كارهاي منتشره مي توان به اين نتيجه رسيد كه ازنظر محتوايي ادبيات ما افت نكرده و كيفيت ادبي آثارمنتشره درسال 1383پايين نيامده است .