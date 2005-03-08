جام جهاني ، جنگ با قوانين جديد است / به موفقيت در جام جهاني اميدوارم

سرمربي تيم كشتي نفت تهران ، قهرمان رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد در گفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد ازبكستان درواقع مسابقات جديدي است كه با قوانين تغيير يافته انجام مي شود، بايد ديد كه ديگر كشورها در برخورد با قوانين چه كارمي كنند و در واقع قوانين جديد چه تاثيري بر كشتي هاگذاشته است.

مربي تيم ملي كشتي آزاد با اشاره به حضور كشتي گيران شاخص تيم هاي كشتي روسيه ، آمريكا، ازبكستان ، كوبا و حتي اوكراين تصريح كرد: تيم هاي حاضر درجام جهاني ازبكستان بسيار خوب و قدرتمند هستند، ما هم با تركيبي بسيار خوب به ازبكستان مي رويم و همانطور كه گفتم بايد ديد قوانين جديد دريك تورنمنت سطح بالا چه تاثيري بر كشتي ها مي گذارد و چه نتيجه اي مي توانيم درجام جهاني بگيريم.

سرمربي تيم كشتي نفت از آمادگي كشتي گيران اين تيم در آستانه اعزام به جام جهاني تاشكند خبر داد و گفت : كشتي گيران ما درحال تمرين هستند وانگيزه بسيارخوبي دارند، از لحاظ بدني هم در شرايط خوبي به سر مي برند، آنهايي كه در جام تختي كشتي گرفته اند را سعي داريم در وضعيت آمادگي نگه داريم وبقيه را هم تا آنجايي كه ممكن است آماده كنيم ،من به نتيجه گرفتن تيم نفت در جام جهاني ازبكستان بسيار اميدوارم.