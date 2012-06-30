27 گلستانی پروانه استاندارد دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی بعد از ظهر شنبه در جمع کارشناسان استاندارد افزود: این کارشناسان در یکی از بخشهای آموزش و ترویج، تدوین استانداردها، آموزش و ترویج و نطارت بر اجرای استانداردها و یا هر سه بخش فعالیت می کنند.

وی گفت: 20 کارشناس در بخش نطارت بر حسن اجرای استانداردها، 13 کارشناس در بخش تدوین استانداردها و 7 کارشناس نیز در بخش آموزش ترویج فعالیت خواهند کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان گلستان نیز در حاشیه آیین اعطای پروانه کارشناسی به منتخبین آزمون کارشناسی هدف از برگزاری آزمون را استفاده سازمان استاندارد از توان بخش خصوصی به عنوان همکاران خود در راستای وظایف ذاتی و قانونی عنوان کرد.

فرشته سلطانی افزود: به گونه ای برنامه ریزی شده تا این آزمون هر سال یکبار برگزار شود تا متناسب با نیاز سازمان از توان علمی افراد کارشناس بهره گیری شود.