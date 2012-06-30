پیاده سازی طرح "وفا" در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیاثی امروز شنبه درهمایش مدیران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معرفی طرح وفا اظهار داشت: مدتها بود صاحبنظران مسائل مدیریتی به این نتیجه رسیده بودند که لایه های مختلف مدیریتی علی رغم افزایش بار تجربه دچار نارسایی شده اند و جوان گرایی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز استراتژیک برای انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته بود. اما اکنون گامهای اساسی در این زمینه برداشته شده و بی جهت نیست که دشمنان قسم خورده انقلاب نیز با ترور جوانان مدیر و اندیشمند به دنبال حذف این سرمایه های عظیم و ناامیدی جوانان ما هستند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه با تغییرات گسترده و سریع در عرصه های جهانی در حقیقت مدیران جوان فعلی باید در قالب یک سازمان یادگیرنده که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد خود را به نحوی تغییر دهند که بتوانند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی، به نحو بهتر اطلاعات را جمع آوری، مدیریت و استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه نیازمند برنامه ریزی اصولی با رویکردی استراتژیک برای نیل به ایجاد یک سازمان یادگیرنده برای مدیران جوان در چارچوب یک طرح راهبردی هستیم، گفت: بر همین اساس طرح تربیت یکصد مدیر جوان در هر دستگاه با نام طرح "وفا" به عنوان یک طرح جامع و مانع پیشنهاد شد.

غیاثی در خصوص مزایای این طرح تصریح کرد: در تلاش هستیم که مدیران جوان را در فضایی کاملا علمی و مبتنی بر افزایش توانمندی و یادگیری مدیریت استراتژیک قرار دهیم تا از آزمون و خطا فاصله گرفته و از گذشت زمان برای نتیجه گرفتن دوری کنیم.

وی اجرای اثربخش طرح "وفا" را دستاوردی بی نظیر برای توسعه کیفی و کمی سازمان دانست و افزود: این روش بهترین روش برای جانشین پروری محسوب می‌شود و می تواند جامعه مدیران جوان کشور و به تبع آن کل کشور را با تحول قابل توجهی مواجه کند.

به گفته مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این طرح نیازمند حضور اساتید دانشگاه، ‌تخصیص بودجه و ارزیابی و محتواسازی است که طبعا در هر دستگاهی با تشکیل شورای راهبردی برنامه توسعه مدیران جوان حاصل می شود و متولی تمامی مولفه ها دستگاههای مربوطه هستند. همچنین سقف سنی برای مدیران در نظر گرفته شده 40 سال است و تحصیلات آنان حداقل لیسانس بوده که در این بین سوابق کاری و سنوات نیز مد نظر قرار می گیرد.