باغها بیشترین خسارت را از سیل خلخال دیدند/ پل کلارچای قابل ترمیم نیست

سیدحسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان خلخال و کوثر و شیب دار بودن منطقه یادآور شد: سیلاب موجب آبگرفتگی شهر خلخال و خسارت به اماکن عمومی و تاسیسات زیربنایی شده اما وسعت و خسارات سیل در روستاها بیشتر است.

وی ضمن اشاره به شدت سیل در بخش مرکزی شاهرود در خلخال و بخش فیروز از شهرستان کوثر افزود: سرشاخه های رود قزل اوزن در محدوده خلخال بسیار پر آب شده و با وضع فعلی پلها و کانالهای مسیر آب پاسخگو نیست.

استاندار اردبیل با اشاره به قطع برق در برخی از روستاها و مناطق عشایری خلخال اضافه کرد: هم اکنون چهار روستا در این شهرستان با قطع برق روبروست و علاوه بر این در هفت روستا نیز شبکه آبرسانی با خسارات جدی مواجه شده است.



وی با بیان اینکه هم اکنون از طریق تانکر و به صورت سیار به روستائیان منطقه آبرسانی می شود، متذکر شد: تلاش می شود تا پایان امروز شبکه آسیب دیده برق و آب این مناطق ترمیم و وارد مدار شود.



صابری بیشترین خسارتهای ناشی از سیل دو روز اخیر خلخال و کوثر را مربوط به باغات و اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: حجم زیاد آب همراه با گل و لای و سنگ به باغات میوه و اراضی کشاورزی منطقه آسیب زده که این خسارات در دهستان موران بخش مرکزی خلخال و منطقه کردنشین و باغات پایین دست سد گیوی و بخش فیروز قابل توجه است.



وی با اشاره به تخریب کامل پل "کلارچای" در مسیر اردبیل – کوثر به خلخال به دلیل طغیان رودخانه از احداث جاده فرعی برای برقراری تردد در این مسیر خبر داد و تاکید کرد: این جاده با استفاده از قطعات و کانالهای پیش ساخته ایجاد شده و نردد هم اکنون روال عادی را دارد.



پل کلارچای قابل ترمیم نیست



صابری در خصوص تصمیم گیری در خصوص ترمیم و ساخت پل تخریب شده کلارچای نیز عنوان کرد: در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه که شامگاه جمعه در خلخال برگزار شد، مصوب شد که این پل از نو طراحی و احداث شود که چند ماه طول خواهد کشید.



وی همچنین از تخریب نسبی پل روستای ایوانق در جاده اصلی خلخال – کوثر خبر داد و عنوان کرد: پایه وسط این پل به دلیل حجم زیاد آب و سیلاب شکسته و باعث نشست بخش مرکزی پل شده و هم اکنون امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.



استاندار اردبیل با بیان اینکه کارشناسان در حال بررسی وضعیت این پل هستند، ادامه داد: پس از یررسی لازم مشخص خواهد شد که پل مجددا بازسازی شود یا پل دیگری در این مسیر احداث گردد، اما تا دو یا سه روز آینده با ایجاد راه فرعی ارتباط این مسیر برقرار خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به قطع ارتباط پل مجاور سد گیوی به دلیل بالا آمدن آب سد و زیر آب رفتن آن اضافه کرد: این پل امروز بازگشایی شد تا ارتباط شهرستان کوثر با آبگرم این شهرستان مجددا برقرار شود.



صابری همچنین با اشاره به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و میان مدت در جلسه ستاد حوادث شهرستان خلخال یادآور شد: تسریع در خدمات رسانی، برآورد خسارتهای اولیه، جبران خسارتها، رفع نواقص، لایروبی رودخانه ها، کانالها، احداث پلهای ارتباطی، ایجاد زیرساختهای زیان دیده و.. از جمله مصوبات این جلسه بود.



خسارت زیان دیدگان جبران می شود



وی سرعت خدمات رسانی و نیز هماهنگی دستگاه های خدمات رسان در دو روز اخیر را چشمگیر و بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: آبرسانی سیار، امدادرسانی، توزیع موادغذایی، رفع نواقص برق و آب، پاکسازی راه ها و شهرها از جمله فعالیتهایی بودند که در دو روز گذشته اجرا شد.



صابری برآورد خسارات کلی را نیازمند بررسی بیشتر تیمهای کارشناسی ستاد حوادث غیرمترقبه دانست و متذکر شد: در این خصوص شورای نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بانک کشاورزی، بیمه و... به منطقه اعزام شده و کار خود را از امروز آغاز کرده اند.



وی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تعویق وامهای قبلی، پرداخت وامهای بلاعوض در صورت تامین اعتبارات و... را از جمله راهکارهای جبران خسارت زیان دیدگان برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه بخش زیادی از باغات خسارت دیده و اراضی کشاورزی این دو شهرستان بیمه نبوده است.



استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت پیش بینی و پیشگیری در خصوص حوادث غیرمترقبه بر ضرورت توجه و دقت شهروندان بویژه روستائیان به هشدارهای سازمانهای ذیربط تاکید کرد و گفت: استعداد بارندگی منطقه و حادثه خیر بودن این استان باید همیشه مدنظر قرار گیرد.