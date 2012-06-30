اعضای شوراهای حل اختلاف لشگر معین قوه قضاییه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی روز شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان زنجان افزود: کار مشخص شده برای شوراهای حل اختلاف کار ارزشمندی است و برقراری صلح در بین مردم ایجاد از ویژگی‌های ائمه دینی است.

وی ادامه داد: شیعیان با تبعیت از آموزه های اسلام و معصومین (ع) رفع کدورت ها را به شکل کدخداد منشی سر لوحه امور خود قرار داده اند و اجر و پادش معنوی و دنیوی را خواهند دید.

نماینده ولی فقیه در زنجان، حل اختلاف را از رسوم کهن شیعه عنوان کرد و گفت: ایجاد شوراهای حل اختلاف از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی ایران است که با تدبیر مسئولان کشور عملیاتی شده است .

حجت الاسلام خاتمی ، نقش اعضای شوراهای حل اختلاف را در برقراری آرامش جامعه مهم یاد کرد و افزود: اعضای شورا ها باید با ارتقا سطح دانش و بصیرت خود قلب های مسلمانان را با یکدیگر آشتی دهند.

وی گفت: اعضای شورای حل اختلاف به عنوان پیاده نظام تشکیلات قضایی به صورت صادقانه به مردم خدمت می کنند.