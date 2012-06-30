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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

حجت الاسلام خاتمی :

اعضای شوراهای حل اختلاف لشگر معین قوه قضاییه است

اعضای شوراهای حل اختلاف لشگر معین قوه قضاییه است

زنجان -خبرگزاری مهر : نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، اعضای شوراهای حل اختلاف را لشگر معین قوه قضاییه دانست و گفت: راه اندازی این شورا از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی روز شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان زنجان افزود: کار مشخص شده برای شوراهای حل اختلاف کار ارزشمندی است و برقراری صلح در بین مردم ایجاد از ویژگی‌های ائمه دینی است.

وی ادامه داد: شیعیان با تبعیت از آموزه های اسلام و معصومین (ع) رفع کدورت ها را به شکل کدخداد منشی سر لوحه امور خود قرار داده اند و اجر و پادش معنوی و دنیوی را خواهند دید.

نماینده ولی فقیه در زنجان، حل اختلاف را از رسوم کهن شیعه عنوان کرد و گفت: ایجاد شوراهای حل اختلاف از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی ایران است که با تدبیر مسئولان کشور عملیاتی شده است .

حجت الاسلام خاتمی ، نقش اعضای شوراهای حل اختلاف را در برقراری آرامش جامعه مهم یاد کرد و افزود:  اعضای شورا ها باید با ارتقا سطح دانش و بصیرت خود قلب های مسلمانان را با یکدیگر آشتی دهند.

وی گفت: اعضای شورای حل اختلاف به عنوان پیاده نظام تشکیلات قضایی به صورت صادقانه به مردم خدمت می کنند.

کد مطلب 1638839

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