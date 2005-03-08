تصميم نهايي درباره معرفي كانديداي اصولگرايان با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است // بستر اجتماعي براي پيروزي اصولگرايان مهيا است

مهندس علي يوسف پور عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص موضوع تفاهم چهار تن از كانديداهاي مطرح شده اصولگرايان و معرفي كانديداي نهايي در چارچوب برنامه هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، گفت: ساز وكارهايي مورد قبول است كه مورد تاييد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب باشد و كانديداي نهايي اصولگرايان بايد از ساز وكار مورد تاييد شوراي هماهنگي بيرون آيد.

وي با اشاره به اينكه شوراي هماهنگي مخالفتي با اين تفاهم ندارد اظهار داشت: اين تفاهم اقدام مثبت و سنجيده اي است و مشكلي ندارد اما ساز وكار مورد قبول نيروهاي اصولگرا، ساز وكار شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است.



دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص اينكه اگر كانديداي مورد نظر شوراي هماهنگي با كانديداي مورد قبول نامزدهاي تفاهم كننده تفاوت داشته باشد، تكليف چيست گفت: طبيعتا نامزد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب نامزد نهايي اصولگرايان است.

وي در خصوص اختلاف در جبهه اصولگرايان گفت : در همه جا و در همه احزاب و گروهها اختلاف سليقه وجود دارد ولي در نهايت اصولگرايان به كانديداي واحد خواهند رسيد .

يوسف پور با بيان اينكه با توجه به عملكرد بد كارگزاران دوم خردادي؛ اصلاحات عقبه مردمي و پايگاه اجتماعي خود را از دست داده است، گفت: نبود پايگاه اجتماعي و عدم عقبه مردمي جبهه اصلاحات مي تواند براي ما يك نكته مثبت باشد. در حال حاضر بستر مردمي براي پيروزي اصولگرايان فراهم است و فقط بايد وحدت بر روي كانديداي واحد صورت گيرد.