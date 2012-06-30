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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

عسگری به مهر خبر داد:

ثبت بیش از هزار ولادت در ثبت احوال قم در خرداد ماه امسال

ثبت بیش از هزار ولادت در ثبت احوال قم در خرداد ماه امسال

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال قم گفت: در خرداد ماه سال جاری تعداد یک هزار و 860 ولادت در قم به ثبت رسید.

ولی الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد یک هزار و 860 ولادت در خرداد ماه امسال در قم به ثبت رسید که این رقم 9 درصد افزایش را نسبت به مشابه سال گذشته نشان می دهد.
 
وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و 846 مورد ولادت شهری و 11 مورد نیز ولادت روستایی بوده است.
 
مدیر کل ثبت احوال قم در خصوص جنسیت نوزادان نیز ابراز کرد: از ولادت های شهری تعداد 922 نوزاد دختر و 924 نوزاد نیز پسر بوده است.
 
عسگری در رابطه با ولادت های روستایی هم گفت: از تعداد 14 نوزاد متولد شده 11 نوزاد دختر و سه نوزاد نیز پسر بوده اند.
 
وی درباره فراوانی نام ها نیز بیان داشت: نام های فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه و نازنین زهرا برای دختران و امیر علی، علی، امیرعباس، امیرحسین و محمدطاها نیز برترین نام ها برای پسران بوده است.
 
مدیر کل ثبت احوال قم در خصوص ولادت های چند قلوزایی نیز اظهار کرد: تعداد 29 جفت از ولادت ها نیز ولادت های دوقلویی بوده است.
 
 وی آمار ازدواج در خرداد ماه را 941 نفر اعلام کرد و ابراز داشت: این واقعه هشت درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.
 
مدیر کل ثبت احوال قم اضافه کرد: در این ماه 194 مورد طلاق به ثبت رسید که 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

کد مطلب 1638843

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