ثبت بیش از هزار ولادت در ثبت احوال قم در خرداد ماه امسال

ولی الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد یک هزار و 860 ولادت در خرداد ماه امسال در قم به ثبت رسید که این رقم 9 درصد افزایش را نسبت به مشابه سال گذشته نشان می دهد.



وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و 846 مورد ولادت شهری و 11 مورد نیز ولادت روستایی بوده است.



مدیر کل ثبت احوال قم در خصوص جنسیت نوزادان نیز ابراز کرد: از ولادت های شهری تعداد 922 نوزاد دختر و 924 نوزاد نیز پسر بوده است.



عسگری در رابطه با ولادت های روستایی هم گفت: از تعداد 14 نوزاد متولد شده 11 نوزاد دختر و سه نوزاد نیز پسر بوده اند.



وی درباره فراوانی نام ها نیز بیان داشت: نام های فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه و نازنین زهرا برای دختران و امیر علی، علی، امیرعباس، امیرحسین و محمدطاها نیز برترین نام ها برای پسران بوده است.



مدیر کل ثبت احوال قم در خصوص ولادت های چند قلوزایی نیز اظهار کرد: تعداد 29 جفت از ولادت ها نیز ولادت های دوقلویی بوده است.



وی آمار ازدواج در خرداد ماه را 941 نفر اعلام کرد و ابراز داشت: این واقعه هشت درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.



مدیر کل ثبت احوال قم اضافه کرد: در این ماه 194 مورد طلاق به ثبت رسید که 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.