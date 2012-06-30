وجود جامعه تحت پوشش بهزیستی یک واقعیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور بعد از ظهر شنبه در بازدید از مراکز توانبخشی بهزیستی اردبیل اضافه کرد: باید برای رویارویی با این حقیقت و رفع موانع و تامین تمهیدات لازم برای خدمت رسانی در بهزیستی آمادگی لازم را داشت.

وی نگاه عدالت گستر را نیازمند توجه ویژه به بهزیستی عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم به عدالت رفتار کرده و نگاه عدالت گستری داشته باشیم باید سطح رفاه مددجویان بهزیستی را به سطح رفاه سایر مردم ارتقاء دهیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس سقف رفاه اجتماعی متوسط کشور را قابل تنظیم دانست و تصریح کرد: شاخصهای بهزیستی باید به سمت سطح متوسط جامعه و به صورت منطقی افزایش داد و این شاخصها باید پایدار باشد.

حقیقت پور با بیان اینکه هر چقدر وضعیت کشور بهبود یابد و به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شود، وظایف سازمانهای خدماتی سنگین تر می شود، افزود: در هر جامعه ای معلول، ایتام و زنان سرپرست خانوار وجود دارد و سازمان بهزیستی در قبال این قشر مسئولیت دارد و باید به وظایف خود عمل کند.

وی بهزیستی بهترین محل برای اجرای عدالت اجتماعی و دستورات دینی عنوان کرد و با اشاره به جایگاه ویژه این سازمان در کشور یادآور شد: بهزیستی یکی از زیباترین نادهای خدماتی است که در آن می توان به دستورات ویژه امام علی (ع) در مورد رسیدگی به ایتام جامه عمل پوشاند.

حقیقت پور با اشاره به سفارشات امام علی در زمان ضربت خوردن آن امام تصریح کرد: انسان زمانی که رو به موت باشد بهترین خواسته هایش را به زبان می اورد و حضرت علی در زمانی که نزدیک شهادت بودند ایتام را سفارش دادند که نشان از اهمیت این موضوع در دین و حکومت اسلامی است.