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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

اخبار کوتاه اسلامشهر/

توجه به تولید ملی مهمترین رکن بودجه 91 است

توجه به تولید ملی مهمترین رکن بودجه 91 است

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلامشهر، توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مهمترین رکن در بودجه سال جاری اعلام کرد و خواستار توجه مدیران به این مهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام با اشاره به اینکه کل اعتبار پروژه های شهرستان در ابتدای سال جاری، بیش از 116 میلیون ریال بوده است، اظهار داشت: از این میزان 40 هزار میلیون ریال بابت الزامات قانون بودجه تخصیص داده شده که عمدتا به بخشهای مسکن مهر، توسعه سیستمهای مدرن آبیاری کشاورزی، بهسازی و تامین آب روستاهای شهرستان اختصاص یافته است و پیش بینی می شود اعتبارات امسال نیز تا پایان سال و با جذب اعتبارات از سایر محلها (مازاد، ملی- استانی و ...) افزایش قابل توجهی یابد.

وی اضافه کرد: فصل مسکن، عمران شهری و روستایی و عشایری با بیش از 33 میلیون ریال یعنی 28 درصد اعتبار بیشترین سهم را در بودجه امسال به خود اختصاص داده و بعد از آن به ترتیب آموزش با 16225 میلیون ریال، حمل و نقل با 12500 میلیون ریال، منابع آب با 9700 میلیون ریال، کشاورزی و منابع طبیی با 9520 میلیون ریال، تربیت بدنی با 8500 میلیون ریال، فرهنگ و هنر با 6580 میلیون ریال، انرژی با 5600 میلیون ریال، اداره امور عمومی با 3800 میلیون ریال، بهداشت و درمان با 3500 میلیون ریال، بازرگانی و تعاون و صنعت با 2250 میلیون ریال، دفاع با 1930 میلیون ریال، رفاه و تامین اجتماعی با 1600 میلیون ریال، فصل خدمات مالی فنی مدیریت و برنامه ریزی با 700 میلیون ریال، امور قضایی با 480 میلیون ریال، محیط زیست با 365 میلیون ریال و ارتباطات و فن آوری اطلاعات با 100 میلیون ریال از بودجه امسال را به خود اختصاص داده اند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اسلامشهر تاکید کرد: توجه به تولید ملی، تامین رشد اقتصادی، بهبود رفاه اجتماعی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به کشاورزی را از مهمترین موارد مهم مدنظر در بودجه سال جاری برشمرد.

آرام  با اشاره به سال آخر فعالیتهای دولت، اجرا و اتمام پروژه های اولویت دار را مهمترین اقدام دستگاه های شهرستان در سال جاری عنوان کرد  و بر اجرای تمامی پروژه های مصوب و پیش بینی شده مطابق برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری و تحقق اهداف دولت خدمتگزار تاکید کرد.

اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار برای اتصال مترو به شهرستان اسلامشهر 

معاون برنامه ریزی فرماندار اسلامشهر با  اشاره به تخصیص مبلغ 116 میلیون و 450 هزار ریال اعتبار از محل تملک دارایی های شهرستان در سال جاری اعلام کرد: از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی نیز در سال 91 برای شهرستان اسلامشهر بیش از 280 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

محمدرضا موفق افزود: سهم پروژه اتصال شهر اسلامشهر به متروی تهران در اعتبارات ملی بالغ بر  150 میلیارد ریال اعتبار است، احداث باند دوم جاده شهریار اسلامشهر و کنار گذر آن با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال، ایجاد تاسیسات فاضلاب با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال و احداث بیمارستان با اعتبار 400 میلیون تومان می باشد.

کد مطلب 1638846

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