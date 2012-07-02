  1. ورزش
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

گزارش تمرین امروز سرخپوشان/

پرسپولیسی‌ها با چشم بسته تمرین کردند/ علی کریمی غایب بود

پرسپولیسی‌ها با چشم بسته تمرین کردند/ علی کریمی غایب بود

تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی تمرین صبح دوشنبه خود را برگزار کرد که علی کریمی غایب سرشناس این تمرین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که همچنان منتظر معرفی رسمی سرمربی است و با چند مربی تمریناتش را دنبال می کند، صبح امروز دوشنبه نیز تمریناتش را در زمین ورزشگاه درفشی فر پیگیری کرد. در این تمرین که به بدنسازی اختصاص داشت، چیذری و کرمانی مقدم تمرینات ویژه ای را برای سرخپوشان در نظر گرفته بودند.

در این تمرین بازیکنان به کار با وزنه پرداختند. مربی بدنساز سرخپوشان نیز تدابیر ویژه‌ای را برای این تمرینات در نظر گرفته بود. در بخشی از این تمرینات بازیکنان مجبور بودند با وزنه و چشم بسته حرکت کنند که باعث ایجاد نشاط و شادی بین بازیکنان شده بود. علی کریمی غایب سرشناس این تمرین بود.

مسئولان باشگاه پرسپولیس امروز با تدارک کیکی، برای رضا نورمحمدی مدافع این تیم جشن تولد گرفتند و برخی سرخپوشان کیک را به صورت یکدیگر مالیدند. در میان بازیکنان پرسپولیس جواد کاظمیان به خاطر شکست ایتالیا در فینال ناراحت تر از بقیه بود.

تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز تمرین نخواهد داشت و صبح فردا تمریناتش را در ورزشگاه شهید درفشی فر پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1638851

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