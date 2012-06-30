اتحاد و همدلی رمز پیشرفت فارس است

حسین صادق عابدین بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان ،گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در استان موجود است که باید با استفاده از آنها بستر توسعه استان را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: امروز شاهد اتحاد و همدلی مناسب میان نمایندگان و مدیران استان هستیم که این بحث زمینه توسعه را بیشتر از قبل فراهم کرده است.

استاندار فارس با بیان اینکه طی یکسال گذشته به اندازه 100 سال در حوزه گاز رسانی و سد سازی فعالیت انجام شده یادآور شد: شرایط فارس در گذشته یک شرایط خاص بود و ما تلاش کردیم فعالیت مدیران گذشته را دنبال کنیم.

وی یادآور شد: روزی که به فارس آمدم تنها دو ماه به زمان بستن بودجه فرصت باقی بود و از طرفی بخش زیادی از پست ها نیز بدون مدیر بود که با اتحاد و تلاش میان مسئولین و نمایندگان استان توانستیم مشکلات را طی کنیم.