ایتالیا و اسپانیا برنده اصلی نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل

به گزارش مهر به نقل از یورونیوز پافشاری ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا بربه کارگیری سازو کار جدید اعطای کمک به بانک های بحرانزده، در جریان مذاکرات سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاثیری به سزا بر رهیافت جدید سیاست های مالی حوزه یورو داشت.

با این حال باید اسپانیا و بانک های در آستانه ورشکستگی این کشور را برنده بزرگ این جهتگیری جدید دانست.

ماریانا راخوی، نخست وزیر اسپانیا پس از پایان نشست دو روزه بروکسل گفت:“همه مردمی که بخشی از منطقه یورو هستند، این واحد پولی را داوطلبانه انتخاب کردند، ما می خواهیم این راه را ادامه دهیم، این جایی است که باید در آن باشیم. ما خواهان ادغام بیشتر، یگانگی مالیاتی و اتحاد بیشتر میان بانک ها هستیم. این چیزی است که در مورد آن صحبت کردیم.”

تاکید فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه بر جایگزینی رشد به جای سختگیری اقتصادی در حوزه مالی یورو، از دیگر عوامل تغییر مسیر حوزه مالی یورو در جریان اجلاس بروکسل بود. آنگلا مرکل که در سال های گذشته با همراهی نیکولا سارکوزی، سیاست های ریاضت اقتصادی را برای اعطای کمک مالی اعمال می کرد، تنها تر از همیشه به نظر می رسد.خانم مرکل گفته است که هیچ شیوه جادویی برای حل بحران بدهی ها وجود ندارد.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اما با اشاره به احیای سرمایه بانک ها و تسهیل شرایط استفاده از صندوق نجات گفت:” البته این دو شیوه باید کاملا تحت نظارت و مشروط اعمال شوند، در غیر این صورت، اعتباری نخواهند داشت و به اهداف موردنظر نخواهند رسید.”

در پی انتشار خبر نتایج نشست بروکسل، شاخص بورس در کشور های حوزه ی یورو افزایش یافت.