ملارد در بخش ارزیابی عملکرد دفاتر عمرانی رتبه چهارم استان تهران را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان ملارد با کسب 905 امتیاز، حائز رتبه چهارم بین 13 فرمانداری استان تهران در ارزیابی عملکرد دفاتر عمرانی فرمانداریهای این استان شد.

در این ارزیابی که در بخشهای مختلف صورت گرفته است، حوزه اداری مالی و پشتیبانی، امور اقتصادی و حوزه فرماندار شهرستان ملارد بیشترین نمره ها را نسبت به سایر بخش ها کسب کرده اند.

کسب بیش از 90 درصد از امتیازها و دستیابی به این رتبه با توجه به تازه تاسیس بودن این فرمانداری نشان از اهتمام ویژه مسئولان مربوطه دارد.

بخشدار مرکزی ملارد مورد تقدیر قرار گرفت



جمعی از اهالی، اعضای هیات امنای مساجد و حسینیه ها، دهیاران و اعضای شورا اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملارد در نامه ای خطاب به فرماندار این شهرستان، از تلاش های شبانه روزی ناصر انصاری بخشدار مرکزی شهرستان ملارد در جهت رفع مشکلات خود قدردانی کردند.

در این نامه آمده است خدمات ارائه شده در این مدت مرهون زحمات و پیگیری های دلسوزانه مسئولانی است که با بهره گیری از تعهد و تخصص همه همت خود را به کار گمارده و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 سال 2008 توسط اداره گاز ملارد



در راستای ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به مشترکین و ارباب رجوع و همچنین تامین ایمن و مستمر گاز با برنامه ریزی و تلاش مستمر اداره گاز شهرستان ملارد موفق به دریافت گواهینامه 2008، ایزو 9001 از شرکت BM TRADA کشور انگلیس شد.

فرماندار ملارد در همین رابطه لوح تقدیر برای رئیس اداره گاز شهرستان ملارد ارسال و موفقیت کارکنان این اداره را ستود و از آنها خواست تا راستای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم تمام تلاش خود را به کار ببندند.