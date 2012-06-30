غنی سازی اوقات فراغت در قدس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود حبیبی با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با ایام خجسته و مبارک اعیــاد شعبانیه و در ایام تعطیلی مدارس و اوقــات فراغت دانش آمـوزان، برنـامه های تابستانــی سازمــان با ســامانه نشاط و شـادی شامل برنامه های شـــاد و متنوع برای کودکــان و نوجوانان آغاز شد.



وی افزود: امسال برای اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان و همه اقشار، برنامه گسترده اوقات فراغت و سامانه‌های نشاط بوستان‌ها در این شهرستان پیش‌ بینی شده است چون معتقد هستیم که در حال حاضر نشــاط و شــادی اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیــازهای جوامع بشــری است چرا که شهــروندان فــرصت کمتری برای اندیشیدن به خودشان و نیازهایشان دارند و به شدت مستعد افسردگی‌ هستند که در این راستا سازمان با اجــرای برنامه‌ های متنوع غنی‌ سازی اوقات فراغت به مدت یک مـاه

در چهار بوستان، پذیرای شهروندان و خانواده هاست.

اجرای طرح ضربتی تنظیف تمامی معابر قدس



مسئول ناحیه یک خدمات شهرداری قدس از اجرای طرح ضربتی تنظیف تمامی معابر این شهر خبر داد و گفت: طی این عملیات پرسنل این ناحیه با تشکیل اکیپ های چند نفره اقدام به جمع آوری خاک و نخاله های موجود در زیر پل زرنان با استفاده از لودر و و کامیون به تعداد دو سرویس، نظافت و جمع آوری زباله از ابتدای میدان قدس، خیابان امامزاده تا امامزاده حضرتین، خیابان گلبرگ شمالی ،کوچه نهال، بلوار شهید کلهر از ابتدای گود زباله تا میدان چیتگر، جمع آوری زباله های مجتمع توانبخشی و پاکسازی چمن های پارک آزادگان مجموعا به تعداد شش سرویس کردند.

محمد حسن افشار افزود: لایروبی نهر خیابانهای چمن، امامزاده، شهرداری، بلوار انقلاب، کوچه ویلا، خیابان حیدری از دیگر اقدامات انجام شده در راستای نظافت و پاکیزگی محیطی توسط ناحیه یک خدمات شهری بوده همپچنین لکه گیری آسفالت کوچه شهید احمدی، کوچه فرشچیان و خیابان امیر کبیر نیز به همت واحد امانی صورت پذیرفته است.

تصویب بیش از 90 مصوبه در شورای نامگذاری معابر شهرقدس



دبیر شورای نامگذاری معابر شهر قدس با اشاره به اینکه تا پایان خردادماه سال جاری این شورا اقدام به برگزاری شش جلسه کرده است، گفت: طی این جلسات که با حضور اعضای شورای برگزار شد، 90 مصوبه به تصویب اعضای این شورا رسید.



علی رزاقی اظهار داشت: مهم ترین مصوبات این جلسه نامگذاری بلوار خلیج فارس، بلوار معلم و بلوار شهدای هسته ایی در شهرک فرزان بود، همچنین در سه ماه نخست سال، بالغ بر 50 تابلو نامگذاری معابر در شهر نصب شد که تعداد 30 عدد از آن مزین به نام و تمثال مبارک شهدای شهر قدس است.

انتخاب جمال عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره آرامستانهای کشور



جمال عزیزی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جدید سازمان آرامستانهای کشور منصوب شد.

طی جلسه مجمع آرامستانهای کشور که در سازمان شهرداریهای استان تهران برگزار شد، این سازمان در راستای ارتقای سطح فعالیتهای سازمان های آرمستانهای سراسر کشور در ابعاد مختلف شامل موضوعات عمرانی و آبادانی در تعامل با سایر سازمانها و دستگاه ها و... اقدام به انتخاب اعضای هیات مدیره جدید کرد که طی این انتخابات جمال عزیزی مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قدس به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان آرامستانهای کشور برای مدت چهار سال دیگر انتخاب شد.

وی در حاشیه این مراسم ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های اتحادیه آرامستانها از این اتحادیه و مدیران عامل سازمانهای آرامستانها خواست تا اقدامات و برنامه ریزی های لازم را در زمینه ارتقای بعد فرهنگی آنها به عمل آورند تا در زمان حضور شهروندان از حال و هوای معنوی و روحی مناسب در آرامستان برخوردار باشند.