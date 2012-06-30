مشاور ویژه رئیس جمهور به خوزستان سفر می کند

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پروژه «طرحهای ماندگار» برخی طرحهای مهم برای تسریع در رسیدن به نقطه بهره برداری، مورد بررسی جدی قرار می گیرند و در این خصوص در استان خوزستان نیز چندین طرح در این فهرست قرار دارند.

وی افزود: بر همین اساس، مشاور ویژه رئیس جمهور در امور طرحهای ماندگار قرار است به زودی به استان خوزستان سفر کند تا روند ساخت و موانع این طرحها را بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری کند.



حجازی تصریح کرد: محرابیان ظرف دو هفته آینده برای بازدید از پروژه های طرح آبرسانی خوزستان، وضعیت فاضلابهای استان، طرحهای جاده ای و بیمارستانی، صنعت، پالایشگاه نفت و پتروشیمی و طرحهای کشاورزی سفر خواهد کرد.



استاندار خوزستان عنوان کرد: هدف از این بازدید آشنایی بیشتر و حضوری از وضعیت استان است و مقرر شده که منابع جدید مالی به استان اختصاص یابد تا قبل از به پایان رسیدن دولت دهم طرحهای مهر ماندگار خوزستان به مرحله بهره برداری برسد.



وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه اندیمشک اظهار داشت: در جلسه ای که با سرمایه گذار این پالایشگاه برگزار شد و به منظور سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی مصوب شد تا دو هفته آینده جدول زمان بندی ارائه کار توسط سرمایه گذار پالایشگاه تحویل داده شود.



حجازی افزود: به همین منظور نیز با موافقت وزارت نفت برای بهره گیری از فاینانس، مصوب شد ضمانت لازم تامین تا کار هرچه سریع تر صورت گیرد.