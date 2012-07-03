  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

اجرای الگوی سوم تغذیه در دانشگاه شهید چمران اهواز

اجرای الگوی سوم تغذیه در دانشگاه شهید چمران اهواز

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران از اجرای الگوی سوم تغذیه در این دانشگاه خبر داد و گفت: از مهر ماه سال جاری دو نوع غذا در وعده نهار به دانشجویان ارایه خواهد شد.

محمد راضی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال تمام مباحث مربوط به تغذیه به بخش خصوصی و به پیمانکار واگذار شد و دانشگاه تنها نقش نظارتی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تراکمی که در سلف‌های دانشجویی دانشگاه وجود داشت امسال سلف جدیدی با تمام امکانات افتتاح شد که در روز می تواند جوابگوی 2 هزار 500 دانشجو باشد.
 
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: با افتتاح این سلف، در سال تحصیلی جدید مشکلی در زمینه سلف سرویس ها نخواهیم داشت.
 
به گزارش مهر، براساس مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله باید 20 درصد از خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی واگذار شود به گونه ای که تا پایان برنامه انجام تمامی امور رفاهی در اختیار این بخش قرار گیرد. 
کد مطلب 1638897

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