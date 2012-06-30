83 هزار برگ جریمه امسال در همدان صادر شد

علی فکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماه نخست سال جاری دو میلیارد و 700 میلیون تومان از صدور این قبض‌های جریمه و اعمال قانون، از رانندگان اخذ شده است.

فکری بیشترین جرایمی که در مدت سه ماه نخست امسال اعمال شده را به ترتیب تخلفات کمربند ایمنی، توقف دوبله و توقف در زیر تابلو عنوان کرد.

طرح تابستانی پلیس راهور با هدف برخورد با تخلفات رانندگی آغاز شد

وی با بیان اینکه طبق اعلام ناجا امسال نرخ در قبض‌های جریمه نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است، افزود: طرح تابستانی پلیس راهور با هدف برخورد با تخلفات رانندگی آغاز و به منظور کنترل ترافیک از تیم‌های سیار و نامحسوس فعال استفاده و قبوض جریمه به درب منازل ارسال می‌شود.

وی گفت: خودروهای دولتی نیز در صورت تخلف جریمه و برخورد قانونی در خصوصشان اعمال می‌شود که تاکنون شش خودروی دولتی در تصادفات مقصر شناخته شده‌اند.

فکری در ادامه با اعلام اینکه در سه ماهه نخست سال جاری 19 فقره تصادف منجر به فوت در شهرستان همدان رخ داده است، اضافه کرد: با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته این بخش، آمارها افزایش 90 درصدی دارد.

73 درصد فوت شدگان عابران پیاده بوده اند

وی گفت: بر اساس بررسی ها 73 درصد فوت شدگان عابران، 16 درصد سرنشین و 11 درصد راننده بوده است.

وی با بیان اینکه این تصادفات فقط در شهر همدان بوده است اظهار داشت: سال گذشته 10 نفر در سطح شهر همدان و یک نفر در شهر مریانج براثر وقوع تصادفات جان خود را از دست داده اند.

وی یادآور شد: برای نخستین بار در سه ماهه نخست سال جاری شاهد تصادفات منجر به فوت در زمینه راکب و ترک‌نشین موتورسیکلت در همدان نبودیم.

تصادفات جرحی در همدان با کاهش روبرو بوده است

وی با بیان اینکه تصادفات جرحی در این شهرستان با کاهش روبرو بوده افزود: امسال 352 فقره تصادف جرحی رخ داده که در مدت مشابه سال گذشته 435 فقره بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان تمام معابر و محورهای درون شهری را تحت پوشش قرار داده‌اند و با متخلفین به شدت برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راهور شهرستان همدان فقدان پارکینگ برای ماشین‌های سنگین را یکی از دغدغه‌های موجود دانست و گفت: مکانی برای احداث پارکینگ این خودروها در نظر گرفته شده که در صورت بررسی و تأیید شهرداری مکان مناسبی برای این امر خواهد بود.