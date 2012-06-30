به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی ظهر شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف در دارالقران کریم زنجان افزود: مسئولان نباید اجازه دهند تا افراد سودجو در این زمینه فعالیت کنند و زمینه سوء استفاده را در جامعه از بین ببرند.

وی با بیان اینکه میزان پرونده های قضایی درصد بالایی دارد ادامه داد: اگر می خواهیم تشکیل پرونده در کشور به حداقل برسد باید نگاه ویژه ای به شوراهای حل اختلاف بکنیم.

علیمردانی با اشاره به اینکه بیشتر دعواها به صورت صلح آمیز و ریش سفیدی در کشور حل می شود، یادآور شد: اگر بتوانیم از شوراهای حل اختلاف حمایت کافی را داشته باشیم و از کشورهای موفق در این زمینه الگو بگیریم می توانیم خروجی مثبتی را داشته باشیم.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه در شوراهای حل اختلاف از نیروهای خوب و جوان استفاده می شود، اذعان کرد: آموزش نیرو های مطلوب و جذب نیروهای توانمند می تواند کمک شایانی را در این زمینه ایجاد کند.



علیمردانی، با اشاره به اینکه نگاه دستگاه های قضایی باید بدون تبعیض باشد افزود: مسئولان در مبارزه با فساد نباید دچار افراط و تفریط شوند.

