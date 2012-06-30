همسر خوب و حاج خانم در کاخ ریاست جمهوری!

مجله مهر: سالها پیش زمانی که حسنی مبارک با آن دستگاه عریض و طویل امنیتی‌اش قدرت را در مصر اختیار داشت و مامورانش با استفاده از وضعیت فوق‌العاده می‌توانستند هر کسی را بدون محاکمه مدتها در زندان نگه دارند هیچکس حتی نمی‌توانست تصورش را بکند که یکی از رهبران اخوان المسلمین روزی وارد دفتر مبارک شود تا این کشور را اداره کند.

محمد مرسی، رئیس حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین ) که مردم مصر روزها در شهرهای مختلف برای پیروزی‌اش جشن و پایکوبی برگزار کردند در خانواده‌ای کشاورز و فقیر در روستای العده استان الشرقیه (در شمال مصر) به دنیا آمده و به سختی مسیر زندگی و تحصیلات خود را پشت سر گذاشته است.





مرسی که سه برادر و دو خواهر دارد لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته مهندسی فلزات در سالهای ۱۹۷۵و ۱۹۷۸از دانشگاه قاهره گرفته است. گفته می‌شود در همین سالهای دانشجویی بوده است که او به اخوان المسلمین و فعالیت‌های این جنبش علاقه‌مند می‌شود. در سال ۱۹۷۹او رسما به این جنبش پیوست تا مهمترین قدم را در زندگی سیاسی خود بردارد. پس از گرفتن فوق لیسانس مرسی برای ادامه تحصیل به آمریکا می‌رود و دکترای خود را در سال ۱۹۸۲از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌گیرد.

در میان سال های حضور در آمریکا بود که او تصمیم به ازدواج با نجلا محمود دختر دایی خود می‌گیرد که او هم در آمریکا مشغول به تحصیل بود. نجلا محمود هم مشغول خواندن درس‌های دبیرستان در آمریکا بود که به اخوان المسلمین پیوست و به ویژه در بخش فعالیت‌های خیریه این جنبش فعال شد. او در سال ۱۹۷۹زمانی که ۱۷سال داشت و سال آخر دبیرستان را پشت سر می‌گذاشت با محمد مرسی ازدواج کرد تا خانواده آنها شکل بگیرد.

پدربزرگی با سه نوه

محمد مرسی و نجلا محمود پس از ۳۳سال زندگی مشترک حالا ۴ دختر و یک پسر دارند. احمد و شیماء،پسر و دختر بزرگ آنها در زمان اقامت‌شان در آمریکا متولد شده‌اند و به همین خاطر شهروندی این کشور را دارند. اسامه،عمر و عبدالله سه فرزند دیگر این خانواده هستند. احمد پسر بزرگ این خانواده اکنون پزشک متخصص ارولوژی است و به تازگی ازدواج کرده است. محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر پدر بزرگ هم شده است. شیماء،دختر او خیلی زودتر از برادر بزرگترش ازدواج کرده و سه فرزند دارد.

نجلا محمود که خود از اعضای اخوان المسلمین بوده در تمام سالهای مبارزاتی محمد مرسی در کنار او بوده است. او به همین خاطر با رسیدن مرسی به ریاست جمهوری خود را خادم مردم مصر خواند و از همه خواست به جای لقب بانوی اول او را ام احمد،خواهر نجلا یا حاج خانم صدا کنند. او در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسلام بین مردم فرقی قائل نیست و همه در خدمت وطن خود هستند. رئیس جمهور خادم ملت است بنابراین همسر وی هم خادم مصر به حساب می‌آید.

استاد دانشگاه در آمریکا

مرسی پس از گرفتن دکترای خود سه سال به عنوان استادیار در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج تدریس کرده است. او به همراه خانواده‌اش زمانی که که پسر اول‌شان ۴/۵سال و دخترشان ۲/۵سال داشت آمریکا را ترک کردند.

در سال ۱۹۸۵او پس از چند سال دوری از وطن به مصر بازگشت تا در دانشگاه الزقازیق به تدریس بپردازد. مرسی تا سال ۲۰۱۰رئیس بخش مهندسی مواد در این دانشگاه بود و در تمامی این سال‌ها فعالیت خود را به عنوان یکی از رهبران اخوان المسلمین با وجود تهدیدهای فراوان ادامه داد.

تحت تعقیب نیروهای امنیتی

این استاد دانشگاه عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین و از رهبران سیاسی این گروه بود. به خاطر ممنوعیت فعالیت این جنبش در رژیم مبارک، محمد مرسی در سال ۲۰۰۰به عنوان نامزد مستقل وارد پرلمان مصر شد تا یک دم بزرگ در فعالیت‌های سیاسی خود بردارد. بسیاری این موفقیت را تا حد زیادی مدیون قدرت سخن‌وری و توانایی گفتاری‌ مرسی می‌دانند.دوران نمایندگی‌ این عضو اخوان المسلمین تا سال ۲۰۰۵ادامه داشت و در این مدت رابطه او با اعضای دفتر ارشاد نزدیک شد.

محمد مرسی درزمان حکومت مبارک تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی قرارداشت و بارها مانند دیگراعضای اخوان المسلمین دادگاهی شده است. در سال ۲۰۰۶به خاطر شرکت در تظاهرات گسترده علیه تقلب در انتخابات پارلمانی مرسی بازداشت شد و ۷ماه در زندان به سر برد. پس از آزادی هم نیروهای امنیتی او را تحت حبس خانگی قرار دادند. احمد،پسر محمد مرسی هم در سال ۲۰۰۰برای منصرف کردن او از نامزدی پارلمان بازداشت شد.

در جریان انقلاب مصر هم در صبح ۲۸ژانویه (روز موسوم به روز خشم) او به همراه ۳۴مقام دیگر اخوان المسلمین برای جلوگیری از شرکت‌شان در تظاهرات دستگیر شد. نجلا محمود می‌گوید آن روز نیروهای امنیتی مبارک به خانه آنها حمله کردند و همه چیز را تخریب کردند. همسر محمد مرسی اما توانسته با جمع کردن بعضی وسایل شخصی مانند دو لپتاپ فرار کند. محمد مرسی به همراه مقام‌های دیگر اخوان المسلمین دو روز بعد توسط انقلابیون آزاد شدند.

در سال ۲۰۱۱این عضو دفتر ارشاد با تاسیس حزب آزادی و عدالت به عنوان اولین رئیس آن انتخاب شد و پس از رد صلاحیت خیرت الشاطر،یکی از نزدیک‌ترین دوستانش،اخوان المسلمین نام او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد. محمد مرسی که نظامیان و نیروهای امنیتی مصر پیش از این در تعقیب‌اش بوده‌اند حالا مقام اول مصر را در دوره دمکراسی این کشور به دست آورده است.

اوهر چند برای رسیدن به این مقام و انتخاب شدن از سوی مردم کشورش روزهای سختی را در همه این سالها پشت سر گذاشته اما بدون شک مسیر ریاست جمهوری او با سیطره نظامیان بر قدرت هم پر فراز و نشیب خواهد بود