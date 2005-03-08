عليرضا رضايي تيم كشتي نفت را در مسابقات جام جهاني همراهي مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" رضايي كه به آمريكا سفر كرده بود، بامداد امروز از طريق دوبي به ايران بازگشت و قرار است عصر امروز در تمرينات تيم نفت تهران حضور يابد. نايب قهرمان المپيك 2004 آتن در وزن 120 كيلوگرم رقابت هاي كشتي آزاد تيم كشتي نفت تهران را در جام جهاني ازبكستان همراهي خواهد كرد.

تكرارفينال رقابت هاي كشتي آزاد وزن 120 كيلوگرم المپيك آتن يكي از حساس ترين ديدارهاي جام جهاني كشتي آزاد ازبكستان خواهد بود چرا كه عليرضا رضايي براي سومين بار رودروي آرتورتايمازوف قهرمان ازبكستاني المپيك 2004 آتن خواهد ايستاد و قصد دارد انتقام شكست در فينال المپيك را از حريف نامدارخود بگيرد.

تيم كشتي نفت تهران قهرمان ليگ برتر به نمايندگي از كشورمان روز جمعه راهي تاشكند محل برگزاري رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد در سال 2005 مي شود.