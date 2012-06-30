اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 هزار نفر هرمزگان از هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح پزشک خانواده در استان هرمزگان اجرای طرح پزشک خانواده را زمینه ساز ایجاد عدالت در سلامت دانست و اظهار داشت: مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی کشور و عدالت محوری همواره در تمامی امورات دولت نهم و دهم به عنوان چهار محور اصلی حرکت مد نظر قرار داده شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح هایی عظیم، نو و شجاعانه ای مانند طرح هدفمندی یارانه ها، اشتغال زایی و مسکن مهر نیز در راستای همین چهار شعار آغازین و اصلی دولت بوده است.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: اگر بخواهیم در همین نگاه کلان و راهبردی به طرح پزشک خانواده بنگریم باید تمام ظرفیت ها تمرکز خود را پای کار آورده تا به نتایج قابل توجهی در تحول سلامت جامعه دست یابیم.

عزیزی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده برای خانواده های هرمزگانی، جهشی اساسی در ارتقای سلامت استان هرمزگان است، یاد آور شد: کاهش چشمگیر هزینه های ویزیت و خدمات درمانی جهت استفاده همه مردم، اجرای عدالت در سلامت، عملی کردن واقعی پیشگیری از بیماری ها و دوری از اقدامات سنتی از مهمترین دستاوردهای خوب اجرای طرح پزشک خانواده است که در سایه کلی نگری و هم دلی اتفاق می افتد.

وی در ادامه از اجرای طرح پزشک خانواده در هفته دولت سال جاری در شهرهای بالای 20 هزار نفر هرمزگان خبر داد و بیان داشت: در دو ماه باقی مانده تا هفته دولت از هم اکنون باید تمامی شهرستان ها آمادگی و شرایط لازم را برای اجرای هر چه بهتر و روان تر این طرح فراهم کنند.

استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: نباید احساس شود که اجرای طرح پزشک خانواده بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و در واقع علوم پزشکی مدیریت کننده این طرح است و همه باید اجرا کننده آن باشند.

عزیزی خطاب به فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در بحث فراهم کردن مکان پزشک خانواده ، باید از تمامی امکانات، ظرفیت ها و داشته ها استفاده کرده تا فضای مورد نیاز در اختیار قرار بگیرد و قطعا مسئولیت دارید که زیر ساخت های لازم را فراهم کنید.

وی تاکید کرد: دولت تمام توان خود را پای کار آورده و تلاش خوبی را هم انجام داده تا ظرفیت های لازم مهیا شود و ما در استان هرمزگان نیز باید سعی کنیم سایر قابلیت ها را بکار گرفته و به بهترین نحو اجرا کنیم.