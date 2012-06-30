معتادان با بهره گیری از آموزه های دینی در کوثر درمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعدالله رئیس الساداتی عصر شنبه در همایش پیشگیری از موادمخدر در کوثر گفت: این روش بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه و قرآن مجید تدوین شده و تجویز آن برای معتادان مسلمان کشورمان پیشنهاد می‌شود.

وی تقویت بنیه دینی جوانان را عاملی برای جلوگیری از گرایش به اعتیاد عنوان کرد و تقویت اعتقادات مذهبی را در حل این مشکل تاثیرگذار دانست.

فرماندار کوثر با بیان اینکه پدیده مواد مخدر امروز در جوامع به یک طاعون غرب تبدیل شده که مبارزه با آن نیازمند تلاش همه اجتماع است، افزود: امروز جوانان ما در معرض بدترین آسیبها قرار دارند که اگر دیر اقدام کنیم این سرمایه‌ها را رایگان از دست می‌دهیم.

رئیس‌ الساداتی همچنین از اجرای طرح اجتماع مخدر اعتیاد در کوثر برای برخورد با پدیده و معضل مصرف مواد مخدر خبر داد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح برگزاری نمایشگاه‌ها، تبلیغات محیطی، برگزاری مسابقات ورزشی، حمایت از تشکلهای مردم نهاد، برگزاری کلاسهای آموزشی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات در مدارس و آشنایی خانواده‌ها با انواع مواد مخدر و قرصهای روان‌گردان پیشنهاد شده است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل نیز در این همایش با اشاره به اعتیاد 1.5 درصد از جمعیت استان عنوان کرد: این میزان کمتر از میانگین کشوری است.

الله شکر فخیمی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد معتادان در کشور خواستار مشارکت نهادهای مردمی در مبارزه با این پدیده خانمان سوز شد.