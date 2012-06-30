کاردار افغانستان به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین رییس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه در این دیدار با محکومیت این جنایت، خواهان رعایت قوانین و مقررات از سوی اتباع افغان مقیم کشورمان شد و از دولت و سفارت افغانستان در تهران خواست تا به مسئولیت خود در توجیه اتباع این کشور در ایران عمل کنند.



رییس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه کشورمان با انتقاد از اظهارات برخی از عوامل داخلی افغانستان که برخورد مقامات قضایی ایران با این تخلفات را خلاف موازین بین المللی دانسته اند گفت: در حال حاضر سه میلیون افغان با آرامش و احترام در ایران زندگی می کنند اما مقامات ایران با اتباع مجرم خارجی طبق مقررات برخورد می کنند.



کاردار افغانستان نیز در این دیدار ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: ما از جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورد انسانی و عزتمند با اتباع افغانستان سپاسگزاریم و معتقدیم که با افراد متخلف باید طبق مقررات برخورد شود.

