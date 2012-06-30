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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

هیئت امنای حرم شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی کرج آغاز به کار کرد

هیئت امنای حرم شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی کرج آغاز به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: نخستین جلسه هیئت امنای ساخت حرم شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی کرج با تشکیل سه کمیته عمرانی، فرهنگی ومالی پشتیبانی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت امنای حرم شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی با حضور زهرا بیگم حجازی رئیس این دانشگاه و نادر ادیبی مدیرکل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز آغاز به کار کرد.

در این جلسه که معاونان دانشگاه و اداره کل حفظ آثار نیز حضور داشتند، اعضای هیئت امناء و مسئولان کمیته های اجرایی مشخص شدند.

در پایان این جلسه سه کمیته عمرانی، فرهنگی، مالی پشتیبانی برای اداره امورات مربوط به حرم شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی تشکیل شد.
 
27 خرداد ماه گذشته دو شهید گمنام در میان حضور گسترده مردم در کرج تشییع و در دانشگاه خوارزمی کرج به خاک سپرده شدند.
 
کد مطلب 1638928

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