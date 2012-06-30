والیبالیست های قمی به سوی قهرمانی المپیاد دانش آموزان خیز برداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری بیست و چهارمین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور، این رقابت‌ها در رشته های مختلف با برگزاری مراسم افتتاحیه در هر دو بخش دختران و پسران از اول تیر ماه آغاز شده است.



جدال ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانش آموزان پسر در بیرجند



رشته‌هایی نظیر والیبال، بسکتبال، کشتی، تکواندو، کاراته، تنیس روی میز، فوتسال، فوتبال، هندبال، بدمینتون و شطرنج از جمله رشته‌هایی هستند که در سطح المپیاد ورزشی دانش‌آموزان کشور رقابت های آن در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به انجام می رسد.



امسال نیز رقابت در رشته‌های مختلف المپیاد ورزشی دانش‌آموزان سراسر کشور در حالی برگزار می‌شود که شعار برگزاری تمامی مسابقات این دوره نیز رعایت سه اصل تحصیل، تهذیب و ورزش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری محسوب می شود.



از جمله شانس های موفقیت دانش‌آموزان ورزشکار قمی در رقابت‌های امسال المپیاد ورزشی دانش‌آموزان کشور می‌توان به درخشش والیبالیست های دانش‌آموز در کسب جواز صعود از مرحله گروهی و قرار گرفتن در آستانه قهرمانی کشور در المپیاد امسال اشاره کرد.



از ابتدای تیر ماه تیم های دانش آموزی قم در رشته های مختلف هر دو بخش پسران و دختران به رقابت های المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور اعزام شده اند که تا این لحظه دانش آموزان ورزشکار قمی در رشته های فوتسال، هندبال و والیبال موفق به کسب جواز حضور در جمع مدعیان قهرمانی شده اند.



صعود تیم های هندبال، فوتسال و والیبال قم به مرحله یک چهارم نهایی



این در حالی است که بیست و چهارمین المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور در سال جاری در بخش پسران به میزبانی شهرستان بیرجند در حال برگزاری است و دختران دانش آموز نیز به میزبانی استان یزد رقابت های خود را برگزار می کنند.



بعد از تیم های هندبال و فوتسال دانش آموزان مقطع راهنمایی قم که تا کنون نتایج بسیار خوبی کسب کرده و در جمع مدعیان قهرمانی قرار دارند، تیم والیبال دانش آموزان قم نیز توانسته است با عبور از مرحله گروهی در مرحله یک چهارم نهایی حضور یابد.



در مسابقات رشته والیبال بیست و چهارمین المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور در شهرستان بیرجند، علاوه بر تیم والیبال دانش آموزان قم، تیم های دانش آموزی استان های البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، ‌خراسان رضوی، گلستان، شهرستان های تهران و شهر تهران بالاتر از دیگر حریفان خود ظاهر شده و خود را به جمع تیم های مدعی در مرحله یک چهارم نهایی رسانده اند.



برنامه ریزی مسئولان برگزاری این دوره از رقابت ها به شکلی است که رقابت های مرحله یک چهارم نهایی در رشته های فوتسال، هندبال، بسکتبال،‌ والیبال و پینگ پنگ از صبح امروز در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی برگزار می شود تا چهار تیم برتر هر رشته مشخص شوند.