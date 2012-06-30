زمینه تحقیقات موسیقی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رضا لطفی امروز در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی انتظار کرمانشاه اظهار کرد: بعضی ها این ایراد بر موسیقی ایران می گیرند که موسیقی ایران حزن انگیز و غمگین کننده است.

وی ادامه داد: غم و شادی مربوط به سرشت انسان هاست و نوع موسیقی در ذات خود غم انگیز یا شادی بخش نیست.

این استاد موسیقی ایران بر لزوم انجام تحقیقات در زمینه موسیقی در دانشگاه ها و مراکز علمی تاکید کرد و گفت: مسئولان دستاوردهای موسیقی غرب را برای مردم تبیین کنند و موارد ناسازگاری را روشن کنند.

وی خاطرنشان کرد: مقام موسیقی ایرانی در یک دستگاه قرار دارد و نفاوتی که وجود دارد تنها در لهجه های محلی است.



وی با بیان اینکه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی شهرنشینان کرمانشاهی بیشتر با موسیقی اطراف آشنا شدند، گفت: توجه به فرهنگ کل جامعه یک حسن بزرگ است، چراکه خیلی از فرهنگ‌ها و موسیقی‌شان برای ما قبل از انقلاب شناخته شده نبودند.

لطفی خاطرنشان کرد: موسیقی مقامی و آوازی همه از یک فرهنگ نشات می‌گیرند لذا موسیقی مقامی از لحاظ تئوری و نظری نیاز به کار دارد.

استاد موسیقی ایران اظهار کرد: مسئولان مربوطه تلاش کنند اجراهای موسیقی در کرمانشاه بیشتر شود چرا که مردم این این استان روح و جانشان با موسیقی پیوند خورده است.ب