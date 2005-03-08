يك منبع نزديك به اصولگرايان در گفت وگو با "مهر": حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي اصولگرايان جدي است// اصولگرايان به تفاهم دوباره نزديك شده اند

اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: موضوع حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي مطرح اصولگرايان بسيار جدي است.



وي همچنين تاكيد كرد: اصولگرايان با روش هايي كه در پيش گرفته اند اكنون به تفاهم بسيار نزديك شده اند و برخي اقدامات براي به شكست كشاندن حركت اصولگرايان عليرغم تاثيري كه چند هفته پيش داشت، امروز بي اثر شده است.