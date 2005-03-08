اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: موضوع حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي مطرح اصولگرايان بسيار جدي است.
وي همچنين تاكيد كرد: اصولگرايان با روش هايي كه در پيش گرفته اند اكنون به تفاهم بسيار نزديك شده اند و برخي اقدامات براي به شكست كشاندن حركت اصولگرايان عليرغم تاثيري كه چند هفته پيش داشت، امروز بي اثر شده است.
يك منبع نزديك به اصولگرايان در گفت وگو با "مهر":
حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي اصولگرايان جدي است// اصولگرايان به تفاهم دوباره نزديك شده اند
يك منبع نزديك به اصولگرايان اعلام كرد: قاليباف از ابتدا نيز به عنوان يكي از كانديداهاي مورد بررسي اصولگرايان مطرح بوده است.
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