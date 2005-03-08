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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۱

يك منبع نزديك به اصولگرايان در گفت وگو با "مهر":

حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي اصولگرايان جدي است// اصولگرايان به تفاهم دوباره نزديك شده اند

حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي اصولگرايان جدي است// اصولگرايان به تفاهم دوباره نزديك شده اند

يك منبع نزديك به اصولگرايان اعلام كرد: قاليباف از ابتدا نيز به عنوان يكي از كانديداهاي مورد بررسي اصولگرايان مطرح بوده است.

اين مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: موضوع حضور قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي مطرح اصولگرايان بسيار جدي است.

وي همچنين تاكيد كرد: اصولگرايان با روش هايي كه در پيش گرفته اند اكنون به تفاهم بسيار نزديك شده اند و برخي اقدامات براي به شكست كشاندن حركت اصولگرايان عليرغم تاثيري كه چند هفته پيش داشت، امروز بي اثر شده است.
کد مطلب 163894

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