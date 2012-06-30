کارهای کارشناسی به جای شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود سعادتی بعد از ظهر امروز شنبه در نخستین سخنرانی خود در جمع مدیران و روسای ادارات شهرستان سراب افزود: تا زمانی که این دو هدف تحقق می یابد و عملکرد مدیران در این راستا ارزیابی شود این مدیران مورد حمایت قرارخواهند گرفت.

فرماندار سراب هشدارداد: چنانچه انحرافی در مسیر خدمت گزاری به مردم و جدییت در رسیدن به اهداف ترسیم شده ارگان مورد نظر مشاهده شود اجازه مماشات و کنار آمدن با مدیر متخلف را نداریم.

سعادتی با اشاره به مثبت اندیشی و پرهیز از مچ گیری های بیهوده تصریح کرد: ضمن بیان نقاط مثبت باید با وحدت و همدلی بر نقاط ضعف ها فائق آییم.

این مقام ارشد اجرایی شهرستان از رصد عملکرد دستگاه های دولتی خبرداد و بیان داشت: سنجش میزان رضایت مندی مردم به طرق مختلف،بررسی جایگاه و رتبه کاری دستگاه دولتی در سطح استان و کشور،از جمله ابزارهای نظارتی فرمانداری می باشد.

رییس شورای اداری شهرستان سراب افزود: وحدت و همدلی و تعامل سازنده بین بخشی زمینه ساز شکل گیری فضای کار و تلاش در شهرستان می باشد.

سعادتی یادآورشد: کارهای عوام فریبانه و شعارهای پوپولیستی در منشور کاری او جایی ندارد و کارهای کارشناسی شده و علمی مدنظر قرارخواهد گرفت.

سعادتی از نبود فرهنگ توسعه ای در شهرستان سراب انتقاد کرده و یکی از علت های ععقب ماندگی این شهرستان را همین موضوع عنوان کرد.

فرماندار سراب اضافه کرد: نباید با ناهمگونی و ناهماهنگی های بین بخشی سرمایه گریزی را از منطقه شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: در تفسیر قانون و بخشنامه های دولتی باید جانب مردم را بگیریم و با نیت کمک کردن به توسعه و پیشرفت گام برداریم.

سعادتی با اشاره به محدود بودن بودجه استانی از نماینده مردم سراب خواست تا با رایزنی و تلاش های خود زمینه جذب بودجه های ملی را برای شهرستان فراهم کند.

