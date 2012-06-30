نفرات اعزامی به جشنواره کشوری شطرنج در خراسان شمالی معرفی شدند

نورالله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نفرات برتر رقابتهای شطرنج انتخابی جشنواره کشوری در خراسان شمالی مشخص شدند.
وی با بیان اینکه رقابتهای انتخابی بخش بانوان به میزبانی بجنورد و در محل سالن هیئت شطرنج استان برگزار شد، افزود: در این مسابقات 14 شطرنج باز در 5 دور و به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ناصری اضافه کرد: در پایان راحله قاسمی با 4.5 امتیاز در صدر قرار گرفت، نازنین طاهری با 4 امتیاز دوم شد و نسیم یزدانی زاده نیز با 4 امتیاز و به دلیل پهن شکنی کمتر در رده سوم قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بر این اساس 3 نفر مذکور به عنوان تیم شطرنج بانوان خراسان شمالی در جشنواره کشوری شطرنج شرکت میکنند.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: در بخش مردان این رقابتها نیز که به میزبانی شیروان برگزار شد، مازیار باقری به مقام قهرمانی دست یافت.
وی افزود: همچنین داود حسن زاده و علی اصغر فیروزی به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ناصری تصریح کرد: 3 نفر برتر این رقابتها به عنوان تیم مردان خراسان شمالی به جشنواره کشوری شطرنج اعزام میشوند.
وی اظهار داشت: جشنواره کشوری شطرنج در بخش بانوان 23 تیر ماه سال جاری به میزبانی اراک و در محل خانه شطرنج مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد این شهر برگزار میشود.
مسئول کمیته مسابقات هیئت شطرنج خراسان شمالی افزود: جشنواره کشوری شطرنج در بخش آقایان نیز 21 تیر ماه سال جاری به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.
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