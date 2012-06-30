مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس ثبت جهانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی پرونده ثبتی مسجد جامع اصفهان به عنوان یکی از آثار پیشنهادی ایران برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی، این پرونده با موافقت اعضای کمیته مواجه و به تایید رسید.

در گزارش سازمان جهانی یونسکو آمده است: کمیته میراث جهانی که دارای 21 عضو مستقل دارای مسئولیت است، بررسی های خود را برای ثبت آثاری که کاندیدا شده اند در طول جلسات امروز بعد از ظهر و فردا ادامه می دهد.

مسجد جامع اصفهان که در مرکز تاریخی اصفهان مستقر شده به عنوان یک اثر مسحورکننده به عنوان انقلابی در صنعت معماری مساجد در طول 12 قرن گذشته شناخته می شود که در سال 841 میلادی ساخته شده است.

این اثر قدیمی ترین بنای تاریخی به جامانده از نوع خود در ایران است و به عنوان الگویی برای ساخت مساجد در آسیای میانه همواره مورد توجه بوده است. این مجموعه که بیش از 20 هزار متر مربع مساحت دارد به عنوان اولین بنای اسلامی که شامل چهار محوطه است که ترکیبی تطبیقی از کوشک های دوران ساسانی و معماری مذهب اسلامی است.

گنبد آجدار دو پوسته آن نشان دهنده نوآوری های معماری که الهام گرفته از سازندگان در سراسر منطقه است. شکل این سازه یادآور هنر تزئیناتی هزار ساله اسلامی است.

به نظر می رسید برخی ساخت و سازهای اطراف مسجد جامع اصفهان در میدان عتیق اصفهان موجب بروز اشکالاتی در ثبت جهانی این اثر شود، اما بدون مشکل، ایران صاحب چهاردهمین و پانزدهمین اثر جهانی شد. چرا که به فاصله چند ساعت بعد از بررسی و تایید پرونده مسجد جامع اصفهان، گنبد قابوس استان گلستان نیز در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

اجلاس کمیته میراث جهانی که از روز چهارم تیر ماه آغاز شده تا روز شانزدهم همین ماه در در سن پترزبوگ روسیه ادامه دارد.