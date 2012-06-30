32 اثر تاریخی نیکشهر در فهرست آثار ملی ثبت شده است

خیرالنساء امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این شهرستان با پیشینه درخشان در برگیرنده آثار تاریخی و باستانی فراوانی است به گونه ای که آثار تاریخی و باستانی، سفال ها، ظروف و اشیاء کشف شده در نیکشهر قدمت آن را به 9 هزار سال می رساند.

وی گفت: وجود آثار تاریخی و باستانی از جمله قلعه های نیکشهر، قصرقند، بنت، اسپکه، چانف و مسکوتان، هریدوک، پیپ، فنوج، شگیم، هیت، محوطه های باستانی و تاریخی شامل چهل دختران، هاتین (خاتون) گت و سیاه بن، تپه دمبیگان، جاپرجاهان کشیگ و مساجد جامع تاریخی قدیم فنوج و عبدالقادر نیکشهر و مسجد جامع هیچان، این شهرستان را به یکی از مهمترین و قدیمی ترین مناطق تاریخی و باستانی جنوب سیستان و بلوچستان تبدیل کرده است.

وی افزود: همچنین وجود بیش از 60 منطقه گردشگری مانند آبشارها، روستاهای هدف گردشگری، نخلستان ها و باغات میوه های گرمسیری و سردسیری، چشمه های آب معدنی و آب گرم و 450 اثر تاریخی و باستانی شهرستان نیکشهر را به یکی از مناطق مهم گردشگری سیستان و بلوچستان تبدیل کرده است.