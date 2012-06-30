فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با فرمانداری ها تفاهم نامه امضا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با هنرمندان و اهالی شعر و ادب شهرستان کبودراهنگ دیدار کرد.

در این دیدار هنرمندان و اهالی شعر و ادب شهرستان کبودراهنگ به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص مسائل فرهنگی و هنری و دغدغه های صنفی خود پرداختند.

در این نشست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در خصوص رسیدگی به مشکلات بیمه هنرمندان و حمایت مالی از انجمن ها تاکید کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای اعتلای فرهنگ و هنر و تقویت این حوزه در استان به کار می گیریم.

تفاهم نامه فرهنگ و ارشاد اسلامی با فرمانداری ها برای توسعه فرهنگی همدان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در دیدار با فرماندار شهرستان کبودراهنگ از انعقاد تفاهم نامه این اداره کل با شهرستان ها برای توسعه فرهنگی و هنری استان همدان خبر داد.

خسرو بیات با بیان اینکه راهکار یکساله توسعه و برنامه های فرهنگی و هنری در تمام شهرستان های استان تدوین و تعریف شده است، گفت: در این خصوص تفاهم نامه ای با فرمانداری ها منعقد می شود.

بیات ادامه داد: برنامه ها و اهداف فرهنگی و هنری و ادبی، قرآنی و برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد و نحوه حمایت از اصحاب هنر و ادب در شهرستان های استان همدان نیز در سال جاری تدوین شده است.

وی اضافه کرد: نیمی از اعتبارات این برنامه ها توسط فرمانداری ها و مابقی توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها تامین می شود.

نمایشگاه خوشنویسی در نهاوند برپاست

نمایشگاه آثار خوشنویسی صمد سوری با عنوان " عید ظهور" به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره)نهاوند برپا شده است.

در این نمایشگاه 30 اثر خوشنویسی در سبک های نستعلیق و شکسته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

هدف از برپایی این نمایشگاه شناساندن هنرمند برجسته نهاوند به همشهریان و ایجاد روحیه نشاط و شادی اجتماعی است.

گفتنی است علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 17 تیرماه در ساعات 8 تا 12 و 14 تا 16 به مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند مراجعه کنند.

کمیته های تخصصی شورای فرهنگ عمومی در کبودراهنگ تشکیل می شود

امام جمعه کبودراهنگ در دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کبودراهنگ در سال جاری خواستار تشکیل کمیته های تخصصی و جانبی شورای فرهنگ عمومی توسط اعضای شورا در این شهرستان شد.

حجت الاسلام یوسف روحانی گفت: تشکیل کمیته های جانبی کارشناسی در کنار شورای فرهنگ عمومی مانند عفاف و حجاب، شناسایی آسیب های فرهنگی، ترویج قرآن و فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با ائمه اطهار و ارزیابی نتایج حاصل از تشکیل این کمیته ها، به کارکرد بیشتر این شورا کمک می کند.

امام جمعه کبودراهنگ عنوان کرد: جایگاه شورای فرهنگ عمومی والا و مصوبات این شورا الزام آور است و نمود این کار فرهنگی باید به اطلاع مردم برسد.

حجت الاسلام یوسف روحانی تاکید کرد: مسئولان در استفاده از محصولات بومی پیش قدم باشند.

وی همچنین خواستار احیا مفاخر شهرستان شد و گفت: شناسایی و معرفی بزرگان مسیری روشن را برای جوانان ارائه می هد.

فراخوان همایش بزرگداشت میر رضی الدین آرتیمانی منتشر شد

فراخوان اولین همایش استانی بزرگداشت میر رضی الدین آرتیمانی با هدف گرامیداشت و معرفی جایگاه مفاخر و بزرگان فرهنگ و ادب میهن اسلامی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، بررسی اوضاع اجتماعی سیاسی و فرهنگی عصر میررضی، معرفی و شناساندن ابعاد گوناگون شخصیت میررضی در حوزه عرفان و تبیین و تحلیل جایگاه شاعری و شعر میررضی از مهمترین اهداف همایش بزرگداشت میر رضی الدین آرتیمانی در همدان است.

بر اساس فراخوان،11 محور برای ارسال مقالات به همایش بزرگداشت میررضی الدین آرتیمانی در نظر گرفته شده است.

علاقه مندان برای شرکت در این همایش باید مقالات خود را تا 20 مرداد ماه با به اداره فرهنگ و ارشاد سالامی شهرستان تویسرکان ارسال کنند.

نخستین همایش بزرگداشت میررضی الدین آرتیمانی نیمه اول شهریور ماه در تویسرکان برگزار می شود.

اولین نگارخانه خصوصی استان همدان در کبودراهنگ راه اندازی شد

اولین نگارخانه خصوصی استان همدان با مدیریت یکی از هنرمندان کبودراهنگی در این شهرستان افتتاح و دو اثر نقاشی و خوشنویسی رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، موضوع این آثار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که توسط علیرضا حدادی و اکبرنظری خلق شده است.

سرپرست جدید اداره اوقاف کبودراهنگ معرفی شد

حجت‌الاسلام ابوذرعباسی به عنوان سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ معرفی شد.

بر اساس این گزارش شهرستان کبودراهنگ دارای 32 موقوفه شهری و روستایی و دو هزار و 86 رتبه شهری و روستایی و 18 امامزاده و بقعه متبرکه است.