هفت واحد صنفی در قزوین تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین از چند واحد صنفی بازدید و طی آن چهار قهوه خانه بدلیل نداشتن مجوز فعالیت و اتمام مهلت مقرر، یک واحد باشگاه بدنسازی به علت رعایت نکردن ضوابط انتظامی و یک واحد عرضه محصولات فرهنگی بدلیل فروش فیلم و کلیپ های مبتذل و مستهجن پلمب شدند.

همچنین ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین در اجرای این طرح به هشت واحد صنفی شامل دو واحد لوازم خانگی، یک واحد عرضه گوشت، یک واحد آژانس تلفنی، دو واحد آرایشگاه زنانه و مردانه و دو واحد طلا فروشی بدلیل رعایت نکردن ضوابط، اخطار پلمب داده شد.

ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از فروش البسه نامتعارف توسط یک واحد صنفی عرضه پوشاک در قزوین مطلع و پس از حضور در محل ضمن کشف 67 ثوب شلوار این واحد صنفی را تعطیل کردند.



