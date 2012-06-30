عراق درباره تبعات اقدامات نظامی در منطقه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "علی الدباغ" گفت: هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت و از ترکیه می خواهیم که در راستای تنش آفرینی نظامی با سوریه حرکت نکند.

سخنگوی دولت عراق بیان کرد: ترکیه باید از تحرکات نظامی پرهیز کند و برای حل مشکلات به گفتگو و قوانین بین المللی توجه داشته باشد.

شایان ذکر است که به دنبال سرنگونی یک هواپیمای ترکیه ای در آبهای منطقه ای سوریه روابط آنکارا با دمشق رو به تیرگی گذاشته است و ترکیه نیروهای خود را در مرز با سوریه تقویت کرده است.