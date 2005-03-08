تيم كشتي نفت تهران روز جمعه عازم ازبكستان مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" جام جهاني كشتي آزاد در روزهاي 22 و 23 اسفند ماه جاري در سالن يونس آباد شهرتاشكند برگزار مي شود. 6 تيم ايران ، روسيه ، آمريكا، ازبكستان ، كوبا و اوكراين اين تيم هاي حاضر در جام جهاني كشتي آزاد هستند.

تيم كشتي نفت ساعت 5/8 صبح جمعه 20 اسفندماه با پروازي مستقيم راهي تاشكند مي شود تا بعد ازظهر جمعه در مراسم وزن كشي شركت كند.

تيم نفت با تركيب محمد رضايي ، بهنام طيبي ، عليرضا درويشي ، حميد محمد نژاد ، حسن طهماسبي ، مهدي حاجي زاده، هادي حبيبي ، مجيد محمدي ، فريدن قنبري ، هادي پور عليجان ، حميد سيفي ، عليرضا رضايي و فردين معصومي راهي جام جهاني ازبكستان خواهد شد.

ديگر تيم هاي حاضر در اين رقابت ها نيز با كشتي گيران مطرح خود گام در جام جهاني كشتي آزاد ازبكستان خواهند گذاشت.