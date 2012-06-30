گنبد قابوس به ثبت جهانی رسید/ مشخصات گنبد آجری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1379 پیشنهاد ثبت جهانی گنبد قابوس ارائه شد و از همان سال اقدامات و فعالیت های لازم جهت تکمیل پرونده ثبتی آن آغاز شد. تا این که در سال 1389 پرونده مذکور تکمیل و به سازمان فرهنگی- آموزشی یونسکو تحویل گردید که خوشبختانه مورد پذیرش این نهاد بین المللی قرار گرفت.

در شهریور سال 1390، بنای گنبدقابوس از سوی کارشناسان ایکوموس(شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) بازدید میدانی و از فعالیت های صورت گرفته جهت ثبت بنا بازبینی های لازم صورت گرفت.



گنبد قابوس بن وشمگیر بلندترین گنبد آجری دنیا و یکی از آثار ارزشمند معماری در دوره اسلامی است . این بنای تاریخی در سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری(1007- 1006 میلادی) ساخته شده است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر با احتساب بلندی تپه 15متری پای بست ان به 70 متر می رسد. این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدن ان 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 60/1 متر و قاعده آن نیز 4/1 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.

این بنا به شماره 86 در سال 1310خورشیدی به ثبت آثار ملی رسیده است.

