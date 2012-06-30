مراسم انتقال قدرت در مصر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره دقایقی قبل مراسم انتقال قدرت از نظامیان به محمد مرسی رئیس جمهورمنتخب مصر آغاز شد.

شایان ذکر است شورای نظامی قبلا از برپایی مراسم ویژه انتقال قدرت به رئیس جمهوری منتخب مردم خبر داده بود.