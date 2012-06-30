  1. بین الملل
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

مراسم انتقال قدرت در مصر آغاز شد

مراسم انتقال قدرت در مصر آغاز شد

دقایقی قبل مراسم انتقال قدرت از شورای نظامی به رئیس جمهوری منتخب مصر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از شبکه الجزیره دقایقی قبل مراسم انتقال قدرت از نظامیان به محمد مرسی رئیس جمهورمنتخب مصر آغاز شد.

شایان ذکر است شورای نظامی قبلا از برپایی مراسم ویژه انتقال قدرت به رئیس جمهوری منتخب مردم خبر داده بود.

کد مطلب 1638973

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