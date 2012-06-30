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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

قلی پور عنوان کرد:

87 کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی گیلان به تعاونی دهیاران واگذار شد

87 کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی گیلان به تعاونی دهیاران واگذار شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گیلان از واگذاری 87 کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی به شرکت تعاونی دهیاران استان خبر داد.

هانی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ارتقای کیفیت عملکرد کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان از نیمه دوم سال گذشته تاکنون 87 کارگزاری به 20 شرکت تعاونی دهیاران واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه بررسی های شش ماهه اخیر حاکی از موفقیت اجرای این طرح است، اظهارداشت: تصدی کارگزاریهای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از سوی شرکتهای تعاونی دهیاران دارای مزایای متعددی است.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گیلان گفت: با اجرای این طرح در صورت هرگونه تغییر در مدیریت عاملی شرکت تعاونی دهیاران هیچگونه خللی در روند وظایف محوله ایجاد نخواهد شد و همینطور در هر کارگزاری جدید حداقل برای یک نفر اشتغالزایی شده است.

وی افزود: با توجه به تمرکز فعالیتهای پراکنده در یک کارگزاری، بازرسیها و بازدیدهای سرپرستی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان سهل تر و به روز تر و همچنین با تجمیع درآمدهای چند کارگزاری در کارگزاری جدید، رضایت مندی مدیریت جدید بیشتر شده است.

قلی پور ادامه داد: اکنون 65 کارگزاری دیگر باقی مانده که به تدریج تا پایان سال جاری به 23 شرکت تعاونی دهیاران در 23 بخش استان واگذار خواهد شد.

کد مطلب 1638974

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