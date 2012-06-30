تشکلهای عشایری استان تهران تجهیز می شوند/ تولید 55 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری افزود: ارتقای شاخصهای انسانی عشایر و ارتقای سطح زندگی آنها مورد توجه جدی قرار دارد، چنانچه در سال گذشته بیش از 23 جلسه شورای عشایری در سطح استان تهران برگزار شد که 16 جلسه در شهرستانهای استان بود؛ همچنین پنج جلسه ویژه کمیسیون تخصصی و دو جلسه ویژه اعضای شورای عشایری استان برگزار شد.

نصیری خاطرنشان کرد: حدود 201 مصوبه در 23 جلسه تنظیم شد که حدود 75 درصد این مصوبه ها به اجرا رسیده است؛ همزمان با سفر استاندار تهران نیز سومین جلسه شورای عشایری استان تشکیل شد که 17 مصوبه جدید مورد تأیید اعضای شورای عشایری قرار گرفت.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در سال جاری برای نخستین بار واکسیناسیون تمام دامهای عشایراستان تهران به طور رایگان انجام می شود.

32 هزار دانش آموز استان تهران دوره امداد و کمک های اولیه را آموزش دیدند

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: 32 هزار دانش آموز دبیرستانی دوره امداد و کمکهای اولیه را در تهران آموزش دیدند.

حمید محلاتی افزود: این دوره آموزشی شامل 17 ساعت آموزش غیرحضوری در قالب لوح فشرده با محتوای امداد و کمکهای اولیه، نحوه برخورد با حوادث، انواع شکستگی ها، سوختگی ها، آتل بندی، پانسمان و بانداژ بوده است.

وی اظهار داشت: در مقطع دبیرستان امسال 310 هزار دانش آموز در تهران در دوره های آموزش غیر حضوری شرکت کردند که تنها 32 هزار نفر موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شدند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: این دانش آموزان با ارائه گواهینامه پایان دوره به هلال احمر می توانند به صورت رایگان دوره آموزش عمومی 35 ساعته امداد و کمکهای اولیه را به صورت حضوری و عملیاتی آموزش دیده و به عضویت هلال احمر درآیند که این دسته از دانش آموزان پس از به عضویت در آمدن هلال احمر، می توانند در فعالیت های امدادی هلال احمر حضور یابند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره آموزش غیرحضوری ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی افزود: برای آموزش غیرحضوری در مقطع راهنمایی نیز 350 هزار دانش آموز شرکت کرده اند که هنوز تعداد پذیرفته شدگان آنها اعلام نشده است.

محلاتی یادآور شد: لوحهای فشرده آموزشی مقطع راهنمایی نسبت به مقطع دبیرستان به صورت ساده تر به مباحث امداد و کمک های اولیه پرداخته است.

40 نانوایی دماوند از ابتدای سال جریمه شدند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند از اعمال جریمه 40 نانوایی شهرستان از ابتدای سال 91 در طرح تشدید بازرسی این نهاد خبر داد.

محمدعلی جعفری اظهار داشت: در پی اعلام قیمت جدید نان در شهرستان و به منظور نظارت هر چه بیشتر بر کیفیت طبخ این کالا، طرح تشدید بازرسی به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه در گذشته جریمه نانوایی ها بین 60 تا 200 هزار تومان(بسته به نوع تخلف) در نوسان بود، تصریح کرد: با توافقات به عمل آمده و تعهداتی که از رئیس اتحادیه خبازان و واحدهای عرضه کننده نان اخذ شده، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، باز پس ندادن مابقی پول خرد افراد، کاهش کیفیت نان و کاهش وزن چانه ها، با جریمه های بالای یک میلیون تومانی مواجه خواهند شد.

جعفری از جریمه 40 واحد متخلف نانوایی از ابتدای سال خبر داد و افزود: اعمال جریمه ها که پیش از این توسط تعزیرات حکومتی آرد و نان مستقر در فرمانداری انجام می پذیرفت، اکنون با تشکیل پرونده از سوی بازرسی اصناف و ارجاع آن به تعزیرات حکومتی صورت می پذیرد.

تولید بیش از 55 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تهران

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: 55هزار خانوار بهره بردار بخش کشاورزی استان تهران در سال جاری 55 میلیون و 20 هزار تن محصول کشاورزی تولید می کنند.

سیدمحمد موسوی افزود: اکنون بخش کشاورزی بهترین و جذاب ترین بخش ها برای جوانان تحصیل کرده است که می توانند در آن به اشتغال به پردازند و همین جذابیت سبب شده که حجم سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته باشد.

وی اضافه کرد: در هفته جهاد کشاورزی(هفته آخر خرداد ماه) در سطح استان تهران 158 طرح بزرگ کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفت که اعتبار اختصاص یافته به این طرحها بالغ بر 83 میلیارد تومان بود و 66 درصد این منابع را خود کشاورزان استان تأمین کردند.

موسوی افزود: بخش دولتی تنها 20 درصد منابع را به کشاورزان اختصاص داد و مابقی نیز از روشهای دیگر تأمین شد که نشان دهنده جذابیت بسیار بالای بخش کشاورزی برای فعالان این بخش است.