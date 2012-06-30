احداث 7 پروژه در محله علی آباد/ 4 میلیارد تومان اعتبار هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه غیر رسمی محله علی آباد با اشاره به اینکه توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی یکی از سیاستهای وزارت راه و شهر سازی است، اظهار داشت: 480 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در استان لرستان وجود دارد که 12 محله از آنها شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون توانمند سازی و ساماندهی 5 سکونتگاه غیر رسمی برجسته محله علی آباد، گل سفید، کرگانه، دره گرم و فلک الدین در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: امروز نیز پروژه توانمند سازی سکونتگاه غیر رسمی محله علی آباد با وسعت 5.5 هکتار و جمعیت 1452 نفر افتتاح شد.

مدیر کل راه و شهر سازی استان لرستان با تاکید بر اینکه 7 پروژه برای محله علی آباد در نظر گرفته شده است، افزود: احداث خانه محله، ساختمان بهداشتی درمانی، ساختمان بهزیستی، سالن ورزشی، ساختمان نیروی انتظامی، معبر 10 متری و مسکن مهر پروژه هایی هستند که در محله علی آباد در حال اجرا و یا به اتمام رسیده اند.

ملکی با بیان اینکه سه پروژه ساختمان بهداشتی درمانی، ساختمان بهزیستی و ساختمان خانه محله نیز امروز افتتاح شدند، ادامه داد: کار احداث سالن ورزشی، مسکن مهر و معبر 10 متری در دست اجرا و ساختمان نیروی انتظامی نیز در مرحله تحویل به بهره بردار است.

وی با اشاره به اینکه اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 55 میلیون تومان برای این پروژه ها هزینه شده است، اظهار داشت: 123 واحد خانه مسکونی مهر با اعتبار 3 میلیارد و 75 میلیون تومان در دست ساخت است که به محض بهره برداری به مردم تحویل داده می شوند.