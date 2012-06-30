افزایش مبادلات تجاری اسرائیل با ترکیه در 2011/ افزایش 20 درصدی صادرات ترکها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع آگاه اعلام کردند: صادرات ترکیه به اسرائیل در سال 2011 به میزان بیست درصد زیادتر شده است و به 2.17 میلیارد دلار رسیده است در حالی که این رقم در سال 2010 به میزان 1.8 میلیارد دلار بوده است.

این منابع بیان کردند: صادرات اسرائیل به ترکیه نیز در سال 2011 چهل درصد افزایش داشته است و به رقم 1.85 میلیارد دلار در مقابل 1.31 میلیارد دلار سال 2010 رسیده است.

شایان ذکر است این افزایش مبادلات تجاری در حالی صورت می گیرد که ترکیه همواره اعلام کرده که مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.