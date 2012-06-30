ایجاد 886 فرصت شغلی جدید با اجرای طرح پزشک خانواده در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین‌پور بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی طرح پزشک خانواده استان هرمزگان با بیان اینکه طی 100 سال گذشته تاکنون طرحی به عظمت طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت کشور اجرایی نشده است، عنوان کرد: اجرای این طرح به عنوان یک فرصت و موقعیت برای استان‌هایی همانند هرمزگان محسوب می شود و در حال حاضر برخی از شبکه‌های بهداشت شهرستانی در استان هرمزگان با کمبودهایی روبرو هستند که باید گفت با استفاده از مزایای برنامه پزشک خانواده که با هدف اجرای عدالت در حوزه سلامت برگزار می‌شود، می‌توان اعتباراتی خوبی را برای تکمیل امکانات شبکه‌های شهرستان جذب کرد.

وی افزود: نباید در اجرای این طرح نگران هزینه‌ها بود چرا که طبق بررسی‌های انجام شده از 75 هزار میلیارد ریال پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پس از اجرای طرح و تثبیت آن تنها باید 40 هزار میلیارد ریال آن پرداخت شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: خدمات در برنامه پزشک خانواده به دو صورت خرید خدمات از بخش خصوصی و خدمات دولتی است و علاوه بر مزایای متعدد این برنامه، تعداد 886 فرصت شغلی جدید نیز در استان هرمزگان ایجاد می‌شود که در پی ‌آن متخصصان و پزشکان می‌توانند مشغول به کار شوند.

حسین‌پور با بیان اینکه در حال حاضر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار خانوار تحت پوشش بیمه روستایی هستند افزود: طی برنامه پزشک خانواده خدمات‌ حوزه سلامت در شهرهای بالا و پایین 20 هزار نفر جمعیت یکسان می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود، طی سال نخست اجرای این طرح میزان مراجعه ارتقا یابد که این امر معمول است چرا که تیم‌های مربوطه پزشک خانواده باید نسبت به ایجاد تسلط به حوزه خود اقدام کنند.