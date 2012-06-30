به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار داشت: در سالهای اخیر صنایع نفت و گاز در پیشرفت و توسعه استان بوشهر تاثیرات فراوانی داشته و باید برای توسعه هرچه بیشتر شهرستان دشتستان از این پتانسیلها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: پتانسیل بالای شهرستان دشتستان در حوزه کشاورزی یکی از موهبتهای الهی است که امروز ما در اختیار داریم و باید تمام توان خود را برای توسعه زیرساختهای کشاورزی شهرستان دشتستان به منظور توسعه از صنایع کشاورزی به کار گیریم.
فرماندار دشتستان عنوان کرد: اجرای پروژههای عمرانی زیرساختی بر اساس نیازها و اولیوتهای شهرستان دشتستان یکی از موثرترین اقداماتی است که به منظور توسعه پایدار شهرستان دشتستان شاهد آن هستیم.
خسروی رعایت عدالت را مهمترین اصل در اجرای پروژههای عمرانی دانست و اذعان داشت: جلسات متعددی با تمامی مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دشتستان داشتهایم و همواره کوشیدهایم پروژههای عمرانی بر اساس عدالت، برای رفع نیازهای نقاط مختلف شهرستان اجرایی شود.
وی اضافه کرد: در برخی از موارد شاهد آن بودهایم که دستگاههای اجرایی پروژههای عمرانی خود را با تاخیر آغاز کرده و تا کنون پیشرفت خوبی داشتهاند ولی دقت نظر و تلاش برای اتمام به موقع پروژههای عمرانی از مسائل مهمی است که مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دشتستان باید به آن توجه داشته باشند.
این مسئول با تاکید بر آنکه برای حفظ اعتبارات شهرستان دشتستان مسئولان باید پروژههای خود را تا پایان سال مالی به اتمام برسانند، ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که تمامی پروژههای عمرانی مربوط به سال مالی 90 تا پایان تیرماه باید به پایان برسد که در غیر این صورت اعتبارات به دیوان محاسبات بازمیگردد.
فرماندار دشتستان با تبریک تایید اعتبارنامه نماینده مردم دشتستان در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مردم شهرستان دشتستان با نیت انجام تکلیف الهی وارد صحنه انتخاب شدند و با انتخاب خویش فردی مومن، متعهد و ولایتمدار به به مجلس شورای اسلامی فرستادند.
خسروی بیان عنوان کرد: از نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از حقوق مردم شهرستان دفاع کند و تمام توان خویش را در این راستا به کار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه ملی پیروی محض از ولی امر مسلمین جهان و تلاش برای تحقق حداکثری اهداف و آرمانهای رهبر معظم انقلاب در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... یکی از مطالبات مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و با تیزبینی، بصیرت و شناختی که از حضرتعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد، انشاالله شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.
فرماندار دشتستان وحدت میان قوا را یکی از مهمترین مسائل در شرایط فعلی کشور ارزیابی کرد و اذعان داشت: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و شرایط فعلی وحدت میان مسئولین قوای سه گانه از مسائل مهمی است که انتظار میرود نماینده محترم مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در سطوح ملی و استانی برای تحقق آن تلاش کنند.
خسروی ادامه داد: تلاش برای توسعه شهرستان و استان و دفاع از حقوق مردم شهرستان در سطوح استانی از مسائل مهمی است که از نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار میرود برای آن تلاشی مضاعف داشته باشند، البته ایشان در روزهای ابتدایی کار خویش نیز همواره در این مسیرها گام برداشتهاند.
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