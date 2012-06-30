به گزارش خبرنگار مهر، استانداری قم از مدیران دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های جمعی دعوت کرده است که ساعت 9 صبح روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار شرکت کنند.



بر اساس تصمیم هیئت دولت کرم رضا پیریایی استاندار سابق همدان به عنوان استاندار جدید قم معرفی شد.



این انتخاب در روزهای اخیر با واکنش برخی شخصیت‌ها و نمایندگان مردم قم مواجه شد و حتی دامنه اعتراض به دولت به نماز جمعه کشیده شد.



حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور از 16 مهرماه 88 به سمت استانداری قم منصوب شد و کرم رضا پیریایی نیز از 18 بهمن 1388 به عنوان استاندار همدان معرفی شده بود و پیش از آن مسئولیت‌های متعددی را تجربه کرده است.

