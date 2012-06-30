  1. استانها
  2. قم
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

با حضور وزیر کشور؛

تودیع و معارفه استاندار قم صبح یکشنبه برگزار می‌شود

تودیع و معارفه استاندار قم صبح یکشنبه برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم تودیع و معارفه استاندار قم صبح فردا یکشنبه با حضور وزیر کشور در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری قم از مدیران دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های جمعی دعوت کرده است که ساعت 9 صبح روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار شرکت کنند.

بر اساس تصمیم هیئت دولت کرم رضا پیریایی استاندار سابق همدان به عنوان استاندار جدید قم معرفی شد.

این انتخاب در روزهای اخیر با واکنش برخی شخصیت‌ها و نمایندگان مردم قم مواجه شد و حتی دامنه اعتراض به دولت به نماز جمعه کشیده شد.

حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور از 16 مهرماه 88 به سمت استانداری قم منصوب شد و کرم رضا پیریایی نیز از 18 بهمن 1388 به عنوان استاندار همدان معرفی شده بود و پیش از آن مسئولیت‌های متعددی را تجربه کرده است.
 

کد مطلب 1638984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها