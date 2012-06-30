مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم تکواندو پومسه بانوان خراسان شمالی ظهر شنبه برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عازم اصفهان شد.
وی با بیان اینکه در این مسابقات ورزشکاران استان در ردههای سنی 19- و 29- سال شرکت کردهاند، افزود: تیم تکواندوی استان را در رده سنی زیر 19 سال فاطمه زنبیل باف، انیس درتومی و فائزه روشن تشکیل دادهاند.
آریان گفت: در رده سنی زیر 29 سال نیز معصومه حسن پور به عنوان تنها نماینده خراسان شمالی در این رقابتها شرکت کرده است.
وی با اعلام اینکه همزمان با این رقابتها، دومین دوره مسابقات پومسه روسای هیئتهای تکواندو، دبیران و نایب رییسان بانوان کشور نیز برگزار میشود، اظهار داشت: از خراسان شمالی حمید کمالیان در بخش نایب رئیسان هیئتهای تکواندو شرکت کرده است.
یادآور میشود هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری پومسه با حضور ۴۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور طی روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه در 2 بخش آقایان و بانوان برگزار میشود.
بر این اساس رقابتهای پومسه بانوان 12 تیر ماه و پومسه آقایان نیز 13 تیر ماه سال جاری در محل ورزشگاه شهدای ۱۷ شهریور اصفهان برگزار میشود.
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