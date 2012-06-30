  1. بین الملل
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

با انجام یک مراسم؛

مرسی قدرت را از نظامیان تحویل گرفت/ از نیروهای مسلح تمجید شد

مرسی قدرت را از نظامیان تحویل گرفت/ از نیروهای مسلح تمجید شد

رئیس جمهوری منتخب ملت مصر در سخنانی در مراسم تحویل قدرت از شورای نظامی از نقش آنها در ثبات این کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم مصر در مراسم انتقال قدرت به رئیس جمهوری منتخب گفت: از محمد مرسی به خاطر تمجید از نیروهای مسلح کمال تشکر را دارم.

وی افزود: شورای نظامی به  وعده خود برای تحویل قدرت در موعد مقرر عمل کرده است.

در ادامه محمد مرسی در سخنانی ضمن تشکر از حاضران گفت: مصر قبلا چنین روزی به خود ندیده و همه مردم در راستای هدف واحد تلاش می کنند.

وی افزود: ملت و نیروهای مسلح برای هدف واحدی تلاش می کنند. جهانیان انتقال قدرت به قدرت منتخب را به عنوان نمونه ای منحصر به فرد دنبال می کنند.

مرسی بیان کرد: ارتش مصر در برابر کسی سر تعظیم فرود نمی آورد و فقط در برابر خدا سرخم می کند. مردم مصر صاحب اراده قوی است.

وی ضمن تعهد بر حمایت از موسسات نظامی  و حقوق آنها خاطرنشان کرد: با افتخار قدرت را از نظامیان تحویل می گیرم تا مسئولیت خود را در قبال همه مصری ها بپذیرم.

رئیس جمهوری مصر گفت: ما با هر کس که با ما مصالحه کند مصالحه می کنیم و به کسی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم.

مرسی بیان کرد: تمام تلاش خود را برای حرکت به سوی جلو به کار خواهیم بست و کشور به نیروهای مسلح برای ثبات امنیتی نیاز مبرم دارد.

رئیس جمهوری مصر خطاب به نظامیان گفت: امروز همه جهانیان نظاره گر ما هستند و خواسته های خود را مطرح کنید تا رفع گردد تا بتوانید از کشور به خوبی محافظت کنید.

مرسی افزود: نیروهای مسلح آبروی کشورهستند که در مرحله کنونی ما به آنها نیاز داریم و همه نیاز به تقدیر دارند و از آنها تقدیر خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما باید به وظایف خود عمل می کنیم و از احدی جز خداوند هراس به دل راه نمی دهیم.

کد مطلب 1638988

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