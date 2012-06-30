مرسی قدرت را از نظامیان تحویل گرفت/ از نیروهای مسلح تمجید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم مصر در مراسم انتقال قدرت به رئیس جمهوری منتخب گفت: از محمد مرسی به خاطر تمجید از نیروهای مسلح کمال تشکر را دارم.

وی افزود: شورای نظامی به وعده خود برای تحویل قدرت در موعد مقرر عمل کرده است.

در ادامه محمد مرسی در سخنانی ضمن تشکر از حاضران گفت: مصر قبلا چنین روزی به خود ندیده و همه مردم در راستای هدف واحد تلاش می کنند.

وی افزود: ملت و نیروهای مسلح برای هدف واحدی تلاش می کنند. جهانیان انتقال قدرت به قدرت منتخب را به عنوان نمونه ای منحصر به فرد دنبال می کنند.

مرسی بیان کرد: ارتش مصر در برابر کسی سر تعظیم فرود نمی آورد و فقط در برابر خدا سرخم می کند. مردم مصر صاحب اراده قوی است.

وی ضمن تعهد بر حمایت از موسسات نظامی و حقوق آنها خاطرنشان کرد: با افتخار قدرت را از نظامیان تحویل می گیرم تا مسئولیت خود را در قبال همه مصری ها بپذیرم.

رئیس جمهوری مصر گفت: ما با هر کس که با ما مصالحه کند مصالحه می کنیم و به کسی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم.

مرسی بیان کرد: تمام تلاش خود را برای حرکت به سوی جلو به کار خواهیم بست و کشور به نیروهای مسلح برای ثبات امنیتی نیاز مبرم دارد.

رئیس جمهوری مصر خطاب به نظامیان گفت: امروز همه جهانیان نظاره گر ما هستند و خواسته های خود را مطرح کنید تا رفع گردد تا بتوانید از کشور به خوبی محافظت کنید.

مرسی افزود: نیروهای مسلح آبروی کشورهستند که در مرحله کنونی ما به آنها نیاز داریم و همه نیاز به تقدیر دارند و از آنها تقدیر خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما باید به وظایف خود عمل می کنیم و از احدی جز خداوند هراس به دل راه نمی دهیم.