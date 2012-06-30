به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی دهقایدی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان به نقش ائمه جمعه در بهبود وضعیت امنیتی شهرستان دشتستان اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها و هیئت‌های فرهنگی و مذهبی باید در فعالیت‌های خویش به فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای سطح امنیتی شهرستان توجه داشته باشند.

وی به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان دشتستان اشاره کرد و افزود: تمام ادارات باید در عمل به این فریضه الهی ما را یاری رسانند و در محیط ادارات و محیط جامعه این فریضه الهی را گسترش دهیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان با تاکید بر اهمیت احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اگر فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر احیا شود جامعه احیا و پویا می‌شود.

وی خدمت به مردم و تکریم ایشان را مهم‌ترین وظیفه مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: مسئولان باید با همدیگر همکاری و تعامل مطلوب داشته باشند و از این طریق برای حفظ کرامت مردم تلاش کنند.

دهقائدی اذعان داشت: حوزه ارزاق عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه‌های نظارتی شهرستان دشتستان باید توجهی خاص به این مساله معطوف دارند و باری رفع این مشکل تلاش کنند.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی هر روز می‌کوشد تا اهرم فشار بیشتری بر مردم وارد کند و از این طریق بین مردم و مسئولان نظام حائل و فاصله بیندازد که به حول و قوه الهی و با بصیرت و هوشیاری مردم همواره در این مسیر ناکام مانده است.

این مسئول گفت: تعامل بین مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با قضات بر این مسئله تاکید داشته‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان ابراز داشت: در شهرستان دشتستان اشتغال و کشاورزی از مسائل مهمی است که مسئولان شهرستان دشتستان باید به آن توجه داشته باشند و برای رفع این مشکلات تلاش کنند.

وی با اشاره به بهبود سطح امنیتی شهرستان دشتستان ادامه داد: انصافا امنیت شهرستان دشتستان با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و بهبود چشمگیر اوضاع امنیتی این شهرستان را بوده‌ایم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان بیان داشت: هماهنگی مسئولان سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان دشتستان از مسائل مهمی است که در بهبود اوضاع و شاخص‌های امنیتی شهرستان دشتستان موثر بوده است.