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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

دهقایدی تاکید کرد:

ضرورت فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای سطح امنیتی دشتستان

ضرورت فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای سطح امنیتی دشتستان

دشتستان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان بر ضرورت فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای سطح امنیتی دشتستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی دهقایدی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان به نقش ائمه جمعه در بهبود وضعیت امنیتی شهرستان دشتستان اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها و هیئت‌های فرهنگی و مذهبی باید در فعالیت‌های خویش به فرهنگ‌سازی به منظور ارتقای سطح امنیتی شهرستان توجه داشته باشند.

وی به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان دشتستان اشاره کرد و افزود: تمام ادارات باید در عمل به این فریضه الهی ما را یاری رسانند و در محیط ادارات و محیط جامعه این فریضه الهی را گسترش دهیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان با تاکید بر اهمیت احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اگر فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر احیا شود جامعه احیا و پویا می‌شود.  

وی خدمت به مردم و تکریم ایشان را مهم‌ترین وظیفه مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت:  مسئولان باید با همدیگر همکاری و تعامل مطلوب داشته باشند و از این طریق برای حفظ کرامت مردم تلاش کنند.

دهقائدی اذعان داشت: حوزه ارزاق عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه‌های نظارتی شهرستان دشتستان باید توجهی خاص به این مساله معطوف دارند و باری رفع این مشکل تلاش کنند.

وی اضافه کرد: استکبار جهانی هر روز می‌کوشد تا اهرم فشار بیشتری بر مردم وارد کند و از این طریق بین مردم و مسئولان نظام حائل و فاصله بیندازد که به حول و قوه الهی و با بصیرت و هوشیاری مردم همواره در این مسیر ناکام مانده است.

این مسئول گفت: تعامل بین مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با قضات بر این مسئله تاکید داشته‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان ابراز داشت: در شهرستان دشتستان اشتغال و کشاورزی از مسائل مهمی است که مسئولان شهرستان دشتستان باید به آن توجه داشته باشند و برای رفع این مشکلات تلاش کنند.

وی با اشاره به بهبود سطح امنیتی شهرستان دشتستان ادامه داد: انصافا امنیت شهرستان دشتستان با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و بهبود چشمگیر اوضاع امنیتی این شهرستان را بوده‌ایم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دشتستان بیان داشت: هماهنگی مسئولان سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان دشتستان از مسائل مهمی است که در بهبود اوضاع و شاخص‌های امنیتی شهرستان دشتستان موثر بوده است.

کد مطلب 1638992

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