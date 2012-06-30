برگزاری جشنواره بومی محلی در رحمت آباد رودبار / پایان والیبال ساحلی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره بیش از 30 بازی بومی و محلی استانهای گیلان، زنجان و قزوین از ساعت 15 نهم تیر ماه در منطقه دره دشت رحمت آباد بلوکات شهرستان رودبار به مرحله اجرا در آمد.

در جشنواره بومی محلی دره دشت رودبار گیلانیها بازیهای لافند بازی، طناب کشی، دوی باگونی، چوب بازی، طناب بازی، قیش بازی، هفت سنگ و کشتی گیله مردی را به نمایش گذاشتند.

ورزشکاران بومی محلی استانهای زنجان و قزوین نیز بیش از 20 بازی را در این جشنواره به اجرا در آوردند.

پایان والیبال ساحلی در رشت

تهران، قهرمان رقابتهای والیبال ساحلی شهرداریهای کلان شهرهای کشور شد، در دیدار پایانی این رقابتها تیم والیبال ساحلی تهران با نتیجه دو بر صفر تیم مشهد را شکست داد و عنوان قهرمانی نخستین دوره رقابتهای والیبال ساحلی شهرداریهای کلان شهرهای کشور را کسب کرد.

در دیدار رده بندی نیز تیمهای کرج و رشت به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کرج با نتیجه دو بر صفر حریفش را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت.

نخستین دوره رقابتهای والیبال ساحلی شهرداریهای کلان شهرهای کشور با حضور هشت تیم در سواحل شهرستان رشت برگزار شد.

پایان رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی گیلان

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان گیلان با معرفی تیمهای برتر درآستارا پایان یافت، در پایان رقابتهای رشته آزاد رشت با 68 امتیاز قهرمان شد، تیمهای آستارا و لنگرود مقامهای دوم و سوم را ازآن خود کردند.

دررشته فرنگی نیز لاهیجان به مقام قهرمانی رسید، تیمهای آستارا و لنگرود عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان گیلان با شرکت 14 تیم به مدت سه روز در سالن انقلاب آستارا برگزار شد، نفرات برتر این پیکارها به مسابقات قهرمانی کشور راه می یابند.

لیگ برتر تکواندوی دختران نونهال کشور

تکواندوکاهای گیلانی فصل جدید لیگ برتر دختران نونهال کشور را با پیروزی آغاز کردند، تیم هیئت تکواندوی گیلان در هفته نخست سومین دوره لیگ برتر نونهالان کشور، جام شکوفه ها درتهران برابر تیمهای مرکزی و ایلام با نتیجه مشابه 10 بر صفر به برتری رسید و با شش امتیاز به تنهایی در صدر جدول 12 تیمی ایستاد.

هفته دوم این مسابقات 18 تیرماه برگزار می شود، تکواندوکاهای نونهال گیلان فصل گذشته نائب قهرمان شده بودند.

شطرنج باز نابینای گیلانی در اردوی تیم ملی

شطرنج باز نابینای گیلانی به اردوی تیم ملی شطرنج دعوت شد، میثم مرادیان شطرنج باز نابینای گیلانی با 9 شطرنجباز از دیگر استانها به اردوی تیم ملی نابینایان وکم بینایان دعوت شد و از 21 تیرماه به مدت یک هفته باید دراین اردو در همدان حضور یابد.

ملی پوشان شطرنج نابینایان و کم بینایان برای اعزام به مسابقات المپیاد شطرنج هندوستان آماده می شوند.

رقابتهای مشت زنی قهرمانی جوانان

دو گیلانی در رقابتهای مشت زنی قهرمانی جوانان کشور به مدال طلا و برنز رسیدند، در این پیکارها امین اولیایی در وزن منهای 64 کیلوگرم با کسب چهار پیروزی به مدال طلا رسید و سجاد صادقی در وزن به اضافه 90 کیلوگرم نیز مدال برنز را از آن خود کرد.

در رقابتهای مشت زنی قهرمانی جوانان کشور200 ورزشکار به مدت چهار روز در قم با هم پیکار کردند.